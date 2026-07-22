Jonatan Valle, genio que compartió focos con Iniesta, sigue un proceso por narcotráfico

El exfutbolista Jonatan Valle, que militó en clubes como el Racing de Santander, el Málaga y el Recreativo de Huelva, se enfrentará a juicio oral tras no haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en la audiencia preliminar celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria.

El Ministerio Fiscal mantiene su petición de cuatro años de prisión para el exjugador, acusado de tráfico de drogas y tenencia de armas tras su detención a finales de 2024. Aunque la acusación pública había planteado la posibilidad de rebajar las penas a los mínimos —en el caso de Valle, de tres años— siempre que se acreditara la condición de toxicómano, no se ha producido pacto alguno. El magistrado presidente de la Sección Tercera señaló que, previsiblemente, la vista oral comenzará el próximo septiembre.

En la causa hay seis procesados por delitos contra la salud pública en la zona de Santander. Según los informes judiciales, durante los registros se encontraron pruebas de la actividad ilícita: desde 23,440 euros en efectivo ocultos, hasta casi dos kilogramos de cocaína valorados en más de 117,000 euros, localizados en la vivienda de otro de los implicados. Se detalló incluso que uno de los acusados intentó deshacerse de evidencias accionando la cisterna del inodoro durante la intervención policial.

Valle, en su último equipo profesional. Especial

Una carrera marcada por el talento y la irregularidad

La historia de Jonatan Valle es una crónica agridulce. Hubo un tiempo, a mediados de los años 90, en el que su nombre era venerado en las categorías inferiores. Su irrupción fue tan rotunda que, en el Torneo de Brunete de 1996, fue catalogado como la gran figura, compartiendo generación y focos con Andrés Iniesta. Mientras el mundo empezaba a descubrir la magia del manchego, Valle era, para muchos observadores de la época, el nombre que prometía marcar la década.

Su capacidad de regate, esa zurda indomable y su visión de juego encendieron las alarmas de los grandes. Clubes como el Ajax y el Barcelona pusieron sus ojos en él. Con solo 14 años, Valle ya vestía la camiseta del primer equipo del Racing de Santander en amistosos, y a los 18 su debut en Primera División parecía el prólogo de una carrera destinada a la cima.

A pesar de aquellos inicios fulgurantes, su trayectoria profesional se convirtió en una constante montaña rusa. Tras despedirse de Santander, su carrera se transformó en una búsqueda incesante de estabilidad, pasando por las filas de clubes como el Málaga CF, Ponferradina, Castellón, Leganés, Recreativo de Huelva, Lugo y el Burgos CF. Incluso probó fortuna fuera de España, en una aventura internacional por Rusia en 2012, donde logró levantar la Copa con el Rubin Kazan, un oasis de éxito en un camino plagado de altibajos.

Tras años de idas y venidas, y un breve epílogo en el Bergantiños CF, Jonatan Valle decidió colgar las botas en 2016. Hoy, su carrera es analizada como el ejemplo de un talento innato que nunca terminó de consolidarse en la élite. Aquella promesa que compartía cartel con Iniesta terminó lastrada por una compleja combinación de lesiones, una intermitencia que le impidió encontrar regularidad y diversos episodios extradeportivos que, finalmente, le cerraron las puertas de la gloria.