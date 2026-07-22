¿Christian Ebere se va de Cruz Azul? El Vasco da Gama prepara oferta por el delantero nigeriano

El futuro de Christian Ebere en La Noria podría estar cerca de dar un giro. En pleno arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el atacante nigeriano ha despertado un interés concreto desde el futbol brasileño. Sucede que el Vasco da Gama coloca al jugador de Cruz Azul como su objetivo prioritario para reforzar su línea de ataque.

De acuerdo con reportes especializados, incluyendo información del portal NetVasco, especializado en el equipo de las Camisas Negras, el conjunto carioca busca desesperadamente un extremo con las características del nigeriano, que encabeza su lista de candidatos. Aunque la operación aún se encuentra en una fase de sondeo inicial, fuentes del interior del club cementero confirmaron que ya han existido los primeros acercamientos entre ambas directivas. Si bien todavía no se ha presentado una oferta formal sobre la mesa, se espera que el equipo brasileño envíe los términos económicos en los próximos días para intentar concretar la transferencia.

A pesar de los rumores que dominan la agenda en este mercado de verano, la postura de Cruz Azul es de cautela. La directiva celeste permanece a la espera de conocer los detalles de la propuesta antes de tomar una decisión sobre el futuro del futbolista africano, pues hay otros elementos que podrían salir de la entidad.

Mientras las negociaciones avanzan en los despachos, el presente inmediato de Christian Ebere se mantiene en la cancha. El atacante sigue trabajando con normalidad bajo el mando del estratega Joel Huiqui y forma parte integral de la planificación para el duelo por el Campeón de Campeones.

Christian Ebere, precisión desde los once pasos. Mexsport

Tras resolver satisfactoriamente los trámites de su visa, el delantero está contemplado para viajar con el resto del plantel a Estados Unidos, donde estará disponible para enfrentar al Toluca este fin de semana en encuentro que definirá al Campeón de Campeones 2026 en Carson, California. La Máquina, monarca del Clausura 2026, choca contra los Diablos Rojos, reyes del Apertura 2025, en un duelo de gigantes de la Liga MX que otorgará el pase directo para enfrentar al Inter Miami en la Campeones Cup.