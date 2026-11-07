A Jokic no le quitó el sueño el triple-doble 202: “Solo pensaba en ganar”

Nikola Jokic se marchó de México sin conseguir el triple-doble número 202 de su carrera, una marca que lo habría colocado junto a Luka Doncic como los únicos jugadores en lograr esta hazaña en un partido de temporada regular de la NBA en territorio mexicano. Sin embargo, el serbio dejó claro que el récord individual nunca fue una prioridad durante el cierre del encuentro: su único objetivo era asegurar la victoria de los Denver Nuggets sobre los Indiana Pacers.

“No, no estaba pensando en eso (el triple-doble), solo pensaba en ganar el partido”, respondió Jokic al ser cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar la marca.

El tres veces Jugador Más Valioso se quedó a dos asistencias de conseguirlo, luego de terminar con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias. Así, su noche en la Arena Ciudad de México concluyó con un triunfo colectivo, aunque sin el registro estadístico que habría añadido otro capítulo a su trayectoria.

Más allá del resultado, Jokić destacó el ambiente que encontró en la capital mexicana, donde más de 20 mil aficionados acudieron al partido y lo recibieron con cánticos de “MVP”.

Realmente es una gran afición, llena de energía a lo largo de todo el partido. En realidad no sé si se referían a mí cuando gritaban eso (MVP, MVP), porque en realidad apoyaban a todos los jugadores”, comentó.

El serbio también se llevó una impresión positiva del recibimiento del público mexicano, una experiencia que podrá compartir con su familia cuando regrese a casa.

Pascal Siakam resiente la altitud de la Ciudad de México

Por su parte, Pascal Siakam reconoció que la altitud de la Ciudad de México representó un desafío para los Indiana Pacers durante el encuentro. El jugador explicó que el equipo no está acostumbrado a esas condiciones y que la falta de adaptación pudo influir en su rendimiento.

Es un ambiente muy complicado, pues no estamos acostumbrados a esto, a la altitud principalmente, que hace muy complicado que estemos bien. En la segunda mitad nuestra energía y fuerza fue mucho mejor”, señaló.

Pese a la dificultad física, Siakam también valoró el recibimiento de los aficionados en la Arena Ciudad de México: “Lo que sí fue grandioso fue la atmósfera de la gente, que nos dio una gran bienvenida”.

Así, mientras Jokić se fue sin el triple-doble 202, pero satisfecho por la victoria, los Pacers se llevaron de su primera visita a México una experiencia exigente dentro y fuera de la duela.