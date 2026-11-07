Nikola Jokic se queda a un paso de alcanzar un triple doble en la victoria de los Nuggets en la CDMX

Nikola Jokic se quedó a dos asistencias de escribir su nombre con letras doradas en la historia de los juegos de la NBA en México. El serbio se fue con un amargo sabor en la boca después de la victoria de los Denver Nuggets por 114-102 sobre los Indiana Pacers, en el juego 35 de la liga en territorio nacional.

Jokic terminó con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias para mantenerse con 201 triples dobles y seguir en camino a ser el líder histórico de llegar a 209 y superar al retirado Russell Westbrook. El serbio se irá de la capital mexicana con ese pendiente, y siendo una de las duelas NBA, junto con la de los Washington Wizards y Atlanta Hawks, en las que se le han negado la oportunidad de tener un triple doble.

Con el final del primer periodo, el camino hacia el triple doble 202 iba con 10 puntos, seis rebotes y tres asistencias. Al mediotiempo, la hazaña tomó un tinte de proeza, cuando había sumado apenas una asistencia más a su cosecha en un juego que ya se había ido del lado de los Nuggets con un parcial de 64-41.

El periodo final lo comenzó con 19 puntos, 10 rebotes, pero faltándole un par de pases para canasta para consumar la proeza, las cuales no consiguió en el medio periodo que estuvo en la duela en el cuarto final.

Nikola Jokic compartió el espectáculo en México

El show que parecía exclusivo para Jokic, quien levantó los alaridos más fuertes desde el momento de salir a la duela y con coros de MVP en varios momentos, tuvo en avanzado el primer periodo a Kelly Oubre Jr. a su protagonista cuando hizo rugir a los 20,191 personas en la arena con un feroz bloqueo sobre Christian Braun, con el que también le robó una asistencia a Jokic.

Los Indiana Pacers tuvieron una dura presentación por primera ocasión en México. El rumbo ya se había torcido cuando días antes de la expedición a México se confirmó la baja de su estrella Tyrese Haliburton, quien volvió para esta temporada después de haberse perdido toda la anterior por una lesión en el tendón de Aquiles.

Rick Carlisle sufre su primer revés en México

Así fue como el coach Rick Carlisle dejó su paso invicto en juego en México, pues en sus primeros dos viajes en 2017 y 2019 lo acompañaron las victorias cuando era el coach de los Dallas Mavericks.

Cameron Johnson (18 puntos) y de Jamal Murray (16 puntos y ocho asistencias) fueron el otro respaldo junto a la actuación de Jokic que le dio a esta generación de Nuggets algo que a la de 2017 se le negó cuando en viaje para jugar en la Arena Monterrey, con chihuahuense Eduardo Nájera como uno de sus jugadores, se fueron del país con una derrota ante los Warriors.

Ahora son parte de esa lista de equipos que se han llevado del triunfo de los juegos de la NBA en México, aunque Jokic se va con las manos vacías de firmar un triple doble a su brillante trayectoria.