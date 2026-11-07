El Joker también es fan de Jokic. André, el aficionado que llegó disfrazado a la NBA en México

La Arena Ciudad de México tuvo invitados de todo tipo para el partido 35 de la NBA en territorio mexicano, pero pocos llamaron tanto la atención como André García. Con el rostro pintado como el Joker, un traje morado y una sonrisa inspirada en el famoso personaje, el joven basquetbolista de 15 años llegó dispuesto a disfrutar de una noche especial: ver jugar a su ídolo, Nikola Jokic.

André no solamente comparte con el serbio la pasión por el basquetbol. También juega como pívot y busca aprender de la inteligencia y la visión de juego del tres veces MVP de la NBA.

“Juego de pívot, poste, igual que Jokic”, contó el aficionado, quien reconoció que el centro de los Denver Nuggets está entre sus jugadores favoritos. Aunque también admira a Anthony Edwards y Giannis Antetokounmpo, tiene claro a quién elegiría en un hipotético enfrentamiento entre el griego y el serbio. “Creo que Nikola es más bueno, es más técnico”.

Pero ¿qué es lo que más admira de Jokić? André tiene una respuesta que revela cuánto observa su juego: “Su inteligencia, su visión, que aparte de meter puntos genera mucho en el partido: asistencias, rebotes. Es muy completo”.

Y esa admiración va más allá de coleccionar camisetas o seguir sus estadísticas. El joven intenta trasladar esas cualidades a su propio desempeño en la cancha.

“Es lo que trato de hacer en cada uno de mis partidos: acabar lo más completo posible. Hacer un triple-doble siempre es mi meta en los partidos”, explicó.

André es originario de Michoacán y juega con Águilas Morelia, además de formar parte de selecciones de su estado. Lleva alrededor de cuatro años practicando basquetbol, desde sexto de primaria, y actualmente cursa el primer año de preparatoria.

Así, entre el llamativo disfraz que lo convirtió en uno de los aficionados más pintorescos de la jornada y su admiración por Jokić, André encontró la oportunidad de ver de cerca al jugador que le sirve de inspiración. Quizá no llegó a la Arena con un balón en las manos, pero sí con una meta muy clara: algún día, conseguir sus propios triples-dobles.