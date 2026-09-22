Rodrigo Huescas ya tiene fecha para volver a las canchas tras su terrible lesión

La espera está a punto de terminar y todo apunta a que muy pronto Rodrigo Huescas, lateral mexicano del Copenhague, va a volver a las canchas luego de una terrible lesión de rodilla.

En entrevista con el periodista Gerardo Flores, Huescas confesó que ya tiene fecha definida para volver a tener minutos en campo y el próximo 4 de octubre regresará al terreno de juego en un duelo amistoso entre Copenhague y Hamburgo.

El mexicano surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul reveló que ya tenía el alta médica desde hace algunas semanas, sin embargo, tanto él como el cuerpo médico del equipo danés han decidido llevarlo de a poco.

Mi primer partido es el 4 de octubre vs Hamburgo, obviamente no puedes jugar 90 minutos directo, pero sí tienes que ir tomando ritmo poco a poco

Yo pude haber jugado unos partidos que pasaron, pero tomamos la decisión de aguantar

¿Desde cuándo Rodrigo Huescas no juega un partido?

El 1 de octubre del 20225 Rodrigo Huescas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que antes de su regreso a las canchas cumplirá un año sin actividad.

Es importante señalar que el duelo en el que Huescas tendrá minutos será un partido amistoso debido al patrón por la Fecha FIFA, por lo que su regreso en partido oficial tendrá que esperar un poco más y aún se desconoce cuándo será.

Rodrigo Huescas pidió su cambio tras la lesión. (Foto: Imagen de video)

Rodrigo Huescas sueña con volver al Tri

Esta terrible lesión a finales del 2025 fue la razón por la que Rodrigo Huescas no fue convocado para disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana el pasado verano, pero sueña con pronto volver al Tri.

Sin embargo, hasta el momento el nuevo entrenador del combinado mexicano, Rafael Márquez, aún no se ha comunicado con él y todo el contacto con Selección Nacional ha sido a través de otros miembros, así lo reveló el propio Huescas.