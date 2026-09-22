¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 de F1 se corre en sábado? Motivos y nuevo horario

La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán en pista iniciará el jueves, no; no estás leyendo mal y es que la carrera en Bakú, la misma que ha ganado Sergio Pérez en dos ocasiones, se disputará en el 2026 el día sábado 26 de septiembre a las 15 horas locales, a las 05:00 horas tiempo del centro de México.

El cambio en la programación oficial fue solicitado de forma conjunta por los promotores locales de Bakú y las autoridades gubernamentales a la FIA y la Fórmula 1, con el objetivo de respetar una solemnidad nacional de gran relevancia política e histórica en el país que se desarrolló en los últimos años y que, se conmemorará el domingo 27 de septiembre.

El Día del Recuerdo: El suceso histórico que conmemora Azerbaiyán

La razón principal por la que la competencia no se disputará en domingo es por la conmemoración oficial del Día del Recuerdo que rinde homenaje a los militares y ciudadanos caídos durante la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj, conflicto conocido localmente como La Guerra Patriótica.

La situación se dio por la disputa entre Azerbaiyán y Armenia que inició el 27 de septiembre del 2020. El conflicto armado se extendió por 44 días hasta la firma de un alto al fuego. El presidente Ilham Aliyev decretó la fecha como una jornada de duelo nacional y respeto soberano.

La arrancadá del GP de Azerbaiyán del 2025. Red Bull Content Pool

La historia de las carreras de la F1 en sábado

La historia de las competencias de la Fórmula 1 disputándose en sábado no son nuevas. De hecho, la primera carrera de la historia en 1950 en el circuito de Silverstone ocurrió en sábado en la Gran Bretaña.

El Gran Premio de los Estados Unidos en Sebring de 1959 también se disputó en un sábado, al igual que el Gran Premio de Suecia de 1978 para evitar coincidir con el Mundial de Futbol.

En fechas recientes el Gran Premio de Las Vegas se ha instaurado como la carrera de sábado en la noche por excelencia, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024 también tuvo esta situación para evitar coincidir con el inicio del Ramadán.