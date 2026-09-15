Johan Vásquez manda al Genoa a Octavos de Copa Italia con gol de último minuto

En un partido marcado por la tensión y la falta de lucidez ofensiva, el Genoa superó al Südtirol (1-0) gracias al gol de Johan Vásquez y se clasificó a los Octavos de Final de la Copa Italia.

El equipo de Daniele De Rossi dominó la posesión y generó varias ocasiones en el primer tiempo, pero se topó con un sólido Plizzari bajo los palos de los visitantes. El Südtirol, por su parte, se replegó con orden y apenas inquietó en la primera mitad, dejando el marcador en 0-0 al descanso.

La segunda parte cambió el ritmo. Los altoatesinos se atrevieron más y rozaron el gol en un contragolpe de Federico Davi que Stolz salvó de forma providencial. El Genoa respondió con cambios ofensivos: entraron Colombo, El Shaarawy, Messias y, en el minuto 80, el capitán Johan Vásquez.

Así celebró Johan Vásquez el gol del triunfo del Genoa Instagram

El partido se dirigía hacia los penales cuando, en el 87’, un córner de David Puczka encontró la cabeza del mexicano en el área chica. Vásquez, con un remate preciso al ángulo inferior izquierdo, firmó el 1-0 y desató la euforia en Marassi.

El final fue de puro nervio. Traoré, en su debut, estrelló un disparo en el poste, y el Südtirol empujó en los minutos de descuento sin encontrar el empate.

El Genoa, con más sufrimiento que brillantez, se llevó la victoria y el pase de ronda gracias al héroe inesperado de la noche: su capitán.

Johan Vasquez vive un gran momento con el Genoa

Johan Vásquez vuelve a ser decisivo. Después de su gol clave contra el Frosinone en Serie A, el central mexicano repitió la hazaña en la Copa Italia, entrando desde el banquillo y resolviendo con un cabezazo de último minuto.

Con esta anotación, el defensor se consolida como la figura más influyente del equipo en los momentos difíciles y garantiza al Genoa su presencia en los octavos de final.

El rival ya está definido: el Genoa se medirá al Inter. El cruce se disputará entre diciembre y enero, en un duelo de alto voltaje que enfrentará al Grifone con uno de los grandes candidatos al título de la competición.