Guillermo Almada y la dura crítica por la derrota del América: "Es el peor partido"

Aunque el equipo de Guillermo Almada apostó fuerte por levantar el título de la Leagues Cup, el América perdió ante el León (0-1) en el partido por el tercer lugar.

El tanto de Díber Cambindo al minuto 81 selló el triunfo de los panzas verdes y dejó a los azulcremas sin recompensa en el torneo continental.

Tras quedar eliminado en semifinales ante Monterrey, tampoco pudo cerrar con un tercer puesto y regresará a la Liga MX sin nada que mostrar en el certamen internacional.

América y León disputaron el partido por el Tercer Lugar de la Leagues Cup 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston. Mexsport

Guillermo Almada reconoce mal partido del América

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Guillermo Almada no se guardó nada y calificó el partido como el peor de su etapa al frente del club.

Más allá de los merecimientos no me gustó el equipo hoy, es el peor partido desde que estamos nosotros en el club”, declaró Almada.

El estratega uruguayo no se guardó nada y fue bastante autocrítico con su equipo, detalló la falta de agresividad y ritmo de su cuadro.

Sin intensidad, quizá por el clima, lento, anunciado, creo que fue de los dos equipos y distinto a lo que hicimos el otro día ante Monterrey que merecimos muchísimo más y jugamos de otra forma”, refirió.

Insistió en que no se sintió identificado con lo que vio en la cancha y que al equipo le faltó hambre de victoria. Almada cerró con un llamado a la reflexión interna

“Ninguna derrota llega en el momento justo, pero diría que reflexionemos como les he dicho a los futbolistas, aún nos queda mucho camino por delante y tenemos que mejorar varias situaciones, sobre todo recuperar esa identidad que teníamos en los partidos anteriores y que hoy no mostramos por momentos”, finalizó.

América, ahora tendrá que responder en la Liga MX

Afortunadamente para el América, en la Liga MX no les va mal. Pesé a que no jugaron la jornada 7, se mantienen como líderes del torneo con 16 puntos.

A pesar de que no cuentan con un plantel como en años anteriores, con Almada han sabido responder y hacer un gran juego colectivo.

Para los siguientes partidos, el América ahora enfrentará a grandes rivales. Primero se medirá ante Cruz Azul como parte de la jornada 8, y para la siguiente fecha disputarán en Clásico Nacional ante Chivas.