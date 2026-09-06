Ben Shelton avanza y enfrentará a Carlos Alcaraz en Cuartos de US Open 

Ben Shelton ofreció una exhibición de potencia y precisión este domingo en el Arthur Ashe Stadium para despachar a Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-3 y 6-4 en apenas una hora y 52 minutos.

El estadounidense, octavo favorito, dominó desde el primer set con un servicio demoledor (12 aces) y un juego de fondo muy agresivo que no dio opciones al griego. Tsitsipas, que llegaba en buen momento, apenas pudo sostener el ritmo y se vio superado en prácticamente todos los departamentos del partido.

Ben Shelton sigue en gran forma y será un rival muy duro en este US Open Reuters

Shelton, que había necesitado cuatro sets en sus tres encuentros previos del torneo, elevó el nivel y cerró el partido con autoridad, consolidando una victoria contundente que lo proyecta con confianza hacia los Cuartos de Final.

Fue su primer triunfo en sets corridos en esta edición del US Open y un mensaje claro de que está listo para pelear por el título en casa.

Shelton-Alcaraz: partidazo en Cuartos de Final del US Open

Con esta victoria, Ben Shelton se medirá a Carlos Alcaraz en los Cuartos de Final del US Open en lo que se presenta como uno de los duelos más atractivos de la ronda.

El estadounidense llega en creciente forma tras superar un cuadro exigente y demostrar que su potente servicio y su capacidad de generar presión pueden hacer daño a cualquiera. El público local estará volcado con él en busca de un semifinalista estadounidense.

Alcaraz, por su parte, aterriza en esta fase como claro favorito. Defensor del título y semilla número 2, regresa tras casi cinco meses de ausencia por una lesión de muñeca y jugando a un nivel altísimo.

El murciano venciendo a Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4 sin ceder un set en el partido y mostrando la agresividad y la variedad que lo caracterizan. Llega con una racha de 18 victorias consecutivas en Grand Slam y con la confianza de quien se siente capaz de revalidar la corona.

No será la primera vez que se vean las caras. Alcaraz lidera el historial por 3-0, con triunfos en Toronto 2023, Laver Cup 2024 y Roland Garros 2025. El duelo promete ser intenso: el poder de Shelton frente al juego total y la velocidad del español.