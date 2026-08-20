Jesús Martínez reconoce al León y sus gente en su aniversario y previo a la venta de la institución

El Presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, compartió en redes sociales un emotivo mensaje donde felicitó a la institución que encabeza por los 82 años de historia que cumplió este 20 de agosto.

La melancolía en el mensaje se percibió sobre todo porque el equipo -hasta hoy propiedad de Grupo Pachuca- deberá ser vendido por disposición de la Federación Mexicana de Futbol como medida para erradicar la multipropiedad del futbol mexicano.

Jesús Martínez Murguía asumió formalmente la presidencia del Club León el 19 de noviembre de 2010. Ese mismo día se anunció de manera oficial la adquisición de la institución por parte de Grupo Pachuca, cuando el equipo se encontraba compitiendo en la Liga de Ascenso (segunda división).

Con solo 25 años de edad en el momento de su nombramiento, tomó las riendas del club e inició un proyecto que devolvió al León a la Primera División en 2012 y con el que posteriormente conquistó tres títulos de Liga MX (Apertura 2013, Clausura 2014 y Apertura 2020), la Leagues Cup 2021 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

Hoy no es un día cualquiera. Es el aniversario de un club que ha marcado mi vida, la de mi familia y la de miles de leoneses.

He tenido el privilegio de vivir esta historia desde un lugar muy especial. Con días inolvidables, con golpes, con campeonatos, con errores, con alegrías y también con momentos difíciles. Pero siempre con el mismo orgullo de representar a León”, compartió Jesús Martínez en su cuenta de X.

Porque al final, agregó, han pasado jugadores, directores técnicos y Presidentes, pero el Club León y su gente siempre están por encima de todos.

La Asamblea de Dueños de la Liga MX estableció el verano de 2026 como el plazo acordado para erradicar definitivamente la multipropiedad en el fútbol mexicano.

El Comisionado Mikel Arriola y la Asamblea de la FMF informaron en su momento que el objetivo era comenzar el año futbolístico 2026-2027 sin que ningún empresario sea propietario de más de un equipo de la Liga Mx.