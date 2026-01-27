Coco Gauff enfureció tras quedar eliminada del Abierto de Australia

La estadunidense Coco Gauff, una de las favoritas en el Abierto de Australia 2026, se enfureció tras quedar eliminada por la ucraniana Elina Svitolina, luego de perder por 6-1 y 6-2 en menos de una hora de partido.

Rumbo a los vestidores, Gauff fue captada cuando golpeó su raqueta contra el suelo en varias ocasiones. La estadunidense afirmó que hizo este hecho para desahogar sus emociones, pero eso sí, evitó hacerlo delante de niños.

“Creo que, en mi caso, me conozco. No quiero arremeter contra mi equipo. Son buena gente. No se lo merecen. Sé que soy sensible. Simplemente me tomé el tiempo para hacerlo. No creo que sea malo. No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Pero sí sé que necesito desahogar mis emociones, si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea. No quiero hacer eso. Como dije, no se lo merecen. Hicieron lo mejor que pudieron. Yo hice lo mío. Solo necesito desahogar la frustración”, mencionó la estadunidense en conferencia de prensa.

Coco Gauff justificó su acto para "desahogar su frustración" Reuters

Svitolina derrotó a la estadunidense en 59 minutos de partido. Fue un partido para el olvido para las dos veces ganadora de un Grand Slam y vigente campeona de Roland Garros.

Coco Gauff perdió el primer set sin ganar un solo juego con su servicio y cuando quiso reaccionar en el segundo ya iba perdiendo 3-0.

UN TRIUNFO DE SVITOLINA QUE LLEVE PAZ A UCRANIA

Elina Svitolina mencionó que su victoria lleve “algo de luz a su país”, que está viviendo uno de sus inviernos más duros desde que comenzó el conflicto con Rusia.

“Por supuesto llevo en el corazón todo el apoyo que estoy recibiendo de los ucranianos”, dijo emocionada.

La ucraniana alcanzó ya tres veces los cuartos de final en Melbourne (2018, 2019 y 2025) sin llegar más lejos y también disputó dos veces las semifinales en Wimbledon (2019 y 2023) y una en el US Open (2019) sin clasificarse nunca para la final.

Svitolina enfrentará en semifinales a Aryna Sabalenka, quien despachó a la estadunidense Iva Jovic por 6-3 y 6-0.