JC Chávez Júnior celebra un triunfo, con el que desea dar nueva vida a su trayectoria boxística

Julio César Chávez Junior se niega a aceptar que su tiempo como boxeador profesional terminó hace varios años. Anoche festejó en grande una victoria por nocaut técnico en cuatro rounds ante el argentino Ángel Julián Sacco, cuando el réferi detuvo el combate en la Arena Potosí.

Al filo de los 40 años, Chávez Junior ya anda en la categoría de los pesos cruceros. Su deseo es recibir una oportunidad de volver a pelear por un título mundial, algo que no hace desde hace 11 años.

El hijo mayor de JC Chávez, quien estuvo a un lado del cuadrilátero potosino animando a sus hijos que fueron los pilares de la función, no tuvo un rival que amenazara su integridad. Pese a su lentitud, el Junior logró los mejores golpes en combinaciones que hicieron que el argentino Sacco (10-1-1) se resintiera en varias ocasiones por el dolor en la zona hepática.

Durante el cuarto asalto, JC Chávez Junior hizo que en un par de ocasiones su rival pusiera una rodilla en la lona. Al final lo arrinconó en una esquina y, después de varios golpes sin respuesta, el réferi puso fin al combate, cuando desde la esquina del argentino ya se preparaban para tirar la toalla y así poner fin a la pelea.

Antes de este combate, Chávez Júnior acumuló una marca de 54-7-1. Su última pelea había sido contra el creador de contenido Jake Paul en junio pasado, la cual perdió por decisión. Después de ese resultado, se vio involucrado en problemas legales con el gobierno de Estados Unidos y México, que hicieron que fuera llevado a prisión y semanas después puesto en libertad.

Julio César Chávez Junior se concentró un mes en San Luis Potosí para preparar su regreso a los cuadriláteros. Archivo Excésior

Omar Chávez también ganó por nocaut

Omar Chávez no tuvo mayor complicación en su regreso a los cuadriláteros, dominando desde el inicio al colombiano José Miguel Torres.

El final del combate se produjo en el segundo asalto, cuando Chávez conectó golpes certeros que obligaron al réferi a detener la pelea. Su victoria se registró oficialmente a los 2:10 minutos del round.

La pelea se llevó a cabo en la categoría de peso semicompleto, pactada a 10 asaltos.