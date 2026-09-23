Aficionados de Valencia reaccionan a la llegada de Javier Aguirre

Javier Aguirre fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Valencia de cara al resto de la temporada 2026/27 de LaLiga, teniendo la encomienda de salvar al conjunto Che del descenso y contando con una cláusula de renovación automática en caso de acceder a competencias europeas; aficionados reaccionan ante la llegada del Vasco.

Viviendo una nueva etapa como entrenador en España, Javier Aguirre arribó al conjunto español que está sumergido en una de las peores crisis de su historia, ya que pelean desde la zona baja y el contender por sitios de Champions League, Europa League o Conference League parece sumamente lejano.

Ante la llegada del experimentado estratega que dirigió a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, los aficionados del conjunto Naranjero dieron el visto bueno sobre el anuncio de Javier Aguirre, esperando que su arribo sea oportuno para abandonar la zona roja tras la Fecha FIFA de septiembre-octubre:

“Su suerte es la nuestra”.

“Se vienen cositas chingonas”.

“Mi salud mental depende de este tío”.

“Salva esto Vasco, por el amor de Dios”.

“Hagamos cosas chingonas entrenador muy top”.

“Enhorabuena mi Aguirre, bienvenido a Valencia”.

¿Cuándo debutará Javier Aguirre con Valencia?

La pausa por la Fecha FIFA le permitirá a Javier Aguirre conexionar una idea de juego durante poco más de dos semanas, mismo que le será de utilidad para encarar el compromiso en El Sardinero ante Racing de Santander.

Día: domingo 11 de octubre, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Campos de Sport de El Sardinero / 22,308 espectadores.

Javier Aguirre sumó su tercer Mundial con México. Reuters

Por su parte, será el sábado 17 de octubre cuando dispute su primer compromiso en Mestalla, duelo en el que intentará sumar 3 puntos frente al Athletic de Bilbao, conjunto que se asoma a la lucha por los puestos en competencias europeas.

BFG