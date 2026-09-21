Luis de la Fuente renueva con España hasta 2032: Los torneos que dirigirá

Luis de la Fuente continuará como director técnico de la Selección Española de futbol hasta 2032, luego de que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) aprobara la extensión de su contrato. La decisión fue tomada por unanimidad por la Junta Directiva de la federación, encabezada por su presidente Rafael Louzán, consolidando el respaldo institucional hacia el proyecto deportivo del entrenador.

El balance de Luis de la Fuente con España

La renovación llega tras consolidar un ciclo de alta efectividad en el banquillo de la selección absoluta. Bajo la dirección de De la Fuente, España conquistó la Nations League en 2023, la Eurocopa en 2024 y el Mundial de 2026, torneo en el que derrotó 1-0 a Argentina en la final para conseguir el segundo campeonato del mundo en la historia del país. Estos resultados argumentaron la viabilidad de su continuidad a largo plazo.

Los compromisos de la RFEF rumbo a 2032

El nuevo acuerdo busca garantizar la estabilidad del combinado ibérico de cara a los próximos ciclos internacionales. Luis de la Fuente estará al frente del equipo en las siguientes competencias:

Eurocopa 2028

Mundial 2030 (donde España fungirá como coorganizador junto a Portugal y Marruecos)

Eurocopa 2032

España apuesta por la continuidad de su proyecto

Con la renovación hasta 2032, Luis de la Fuente tendrá la oportunidad de seguir desarrollando una generación de jugadores que ya ha conseguido títulos importantes con la selección española.

La RFEF busca dar seguimiento a un proyecto de largo plazo y mantener a España como una de las principales selecciones del futbol internacional, con la mira puesta en los próximos campeonatos europeos y mundiales.