Javier Aguirre espera el pronto arribo de sus 'europeos' a la Selección Mexicana

A la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se unirá próximamente gran parte de la legión europea pensada para el Mundial 2026. Son seis jugadores los que espera el técnico Javier Aguirre, para la serie de tres juegos de preparación antes de la Copa del Mundo 2026.

Guillermo Ochoa, portero del Limassol de Chipre, fue el primero de los que militan en Europa en ponerse a las órdenes del cuerpo técnico en el CAR. Desde el lunes el veterano guardameta celebró la intención de sumar un sexto Mundial y sumar a la competencia interna con Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos) y Óscar García (León).

Con permisos especiales y otros con participación concluida en la temporada de sus respectivos clubes, se contempla que Luis Chávez sea el próximo en integrarse a los trabajos, en la capital. Por el mediocampista del Dinamo Moscú, con destacada actuación en el Mundial de Qatar 2022, trasciende su decisión de no tomar días de descanso e integrarse lo antes posible a la concentración.

Cabe recordar que Luis Chávez se perdió gran parte de la temporada 2025-2026 con su club, por una lesión en la rodilla, la cual superó hasta finales de abril con su reaparición en el futbol ruso. En la liga rusa, al Dinamo de Moscú le resta un partido (17 de mayo vs. Baltika), pero sin aspiraciones de título.

Le seguirán el defensa central César Montes (Lokomotiv de Rusia), el lateral Jorge Sánchez (PAOK Salónica de Grecia) y el mediocampista Orbelín Pineda (AEK Atenas), este último con la carga emocional de cerrar la temporada como campeón con su club.

Cabe recordar que en la agenda de la Selección Mexicana esperan tres juegos amistosos: el 22 de mayo contra Ghana (Puebla, México), el 30 de mayo con Australia (Pasadena, California) y el 4 de junio frente a Serbia (Toluca).

Para los últimos dos amistosos, el Vasco Aguirre contempla recibir a un par de la legión europea: al contención Edson Álvarez (Fenerbahce) y al lateral izquierdo Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

El resto de futbolistas en ligas de mayor jerarquía, como Álvaro Fidalgo (Betis-España), Raúl Jiménez (Fulham-Inglaterra) y Santiago Gimenez (AC Milan-Italia) se vislumbran como los últimos en unirse.