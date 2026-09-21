Rafael Márquez dirigió su primer entrenamiento como DT de la Selección Mexicana

La nueva etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ya comenzó. Este lunes 21 de septiembre, el histórico exdefensa dirigió su primer entrenamiento como técnico del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento, donde el equipo inició su preparación para los próximos partidos amistosos en Estados Unidos.

La concentración comenzó desde el domingo con la llegada escalonada de los futbolistas, tomando en cuenta la actividad que tuvieron con sus respectivos clubes durante la Jornada 9 de la Liga MX, además de los tiempos de traslado de aquellos jugadores que militan en Europa.

Entre los primeros elementos en reportar estuvieron Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, quienes tuvieron que abandonar la concentración de Rayados para atender el llamado de la Selección. Debido a su incorporación al combinado nacional, ambos jugadores no estarán disponibles para el encuentro que Monterrey disputará el próximo viernes ante Atlante.

Otros futbolistas se incorporarán al Tricolor una vez que cumplan con sus compromisos de la Jornada 10 y permanecerán con el equipo durante toda la Fecha FIFA. Se trata de Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, todos de Chivas, además de Isaías Violante, del América.

El primer partido de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana será este 26 de septiembre de 2026. Mexsport

Para Márquez, esta concentración representa el primer paso de una etapa diferente. El exjugador del Barcelona ya conocía el proceso desde dentro después de desempeñarse como auxiliar de Javier Aguirre durante el ciclo anterior, pero ahora tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones y marcar el rumbo del equipo nacional.

El nuevo cuerpo técnico tendrá poco tiempo para trabajar antes de su primera prueba. México viajará el jueves rumbo a Baltimore, donde comenzará la parte internacional de esta Fecha FIFA.

El debut de Márquez en el banquillo llegará el sábado 26 de septiembre, cuando México enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium. Será el primer partido del nuevo proceso y una oportunidad para comenzar a definir la identidad que buscará imprimirle al conjunto nacional.

Después de ese compromiso, el Tricolor se trasladará a Nueva Jersey para enfrentar a Perú el 29 de septiembre. Con una mezcla de futbolistas consolidados y jóvenes que buscan ganarse un lugar, Márquez inicia oficialmente su camino como entrenador de México, con la mira puesta en construir el equipo que representará al país en el próximo gran desafío mundialista.