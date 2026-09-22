Chivas tendrá 8 bajas para enfrentar a Querétaro, ¿Problemas para Milito? 

Después de dejar escapar la victoria en el Clásico Nacional ante el América, el Guadalajara necesita regresar cuanto antes a la senda de los triunfos. El Rebaño Sagrado sigue en la parte alta de la tabla del Apertura 2026 y no puede permitirse perder más puntos.

En ese contexto, Querétaro figura como una víctima favorita. El historial en el Estadio Akron favorece claramente a las Chivas, que acumulan una larga racha de victorias como locales ante los Gallos Blancos

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Chivas encarará partido contra Querétaro con 8 bajas

A pesar de que Chivas necesita de los tres puntos, el equipo de Gabriel Milito afrontará este encuentro hasta con ocho bajas en el plantel.

Las primeras ausencias son las de Roberto Alvarado y Raúl Rangel, ambos convocados a la Selección Mexicana, por lo que el ‘Piojo’ y el ‘Tala’ se perderán el encuentro de la Jornada 10.

A estas dos bajas se suman cuatro lesionados. José Castillo y Miguel Gómez ya arrastraban molestias musculares y no viajaron al Clásico Nacional. Miguel Tapias también se encuentra fuera, mientras que Bryan González se convirtió en la más reciente baja tras salir lesionado del duelo ante el América, lo que reduce todavía más las opciones defensivas de Gabriel Milito.

Además, el técnico argentino deberá lidiar con la ausencia de los convocados Sub-20 Sebastián Liceaga y Samir Inda.

Con estas ocho bajas en total, el plantel rojiblanco llega mermado a un partido en el que, pese a todo, los tres puntos se antojan indispensables para mantener el ritmo en la parte alta de la clasificación.

Chivas, a por el liderato ante Querétaro

Chivas recibe a Querétaro en un encuentro clave. El Rebaño buscará imponerse en casa ante un rival que ha mostrado un rendimiento irregular, pero que siempre representa un peligro cuando visita el Akron.