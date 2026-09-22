Estadio 3 de marzo reabre sus puertas tras inversión de 400 MDP; se despide del futbol

Luego de ser sede del Mundial en 1986, recibir partidos de la Selección Mexicana y finales del futbol mexicano, el Estadio 3 de marzo recibió una inversión de 400 MDP para ser remodelado y convertirse en el nuevo “Coliseo GNP Seguros”, mismo que reabrirá con el concierto de Michael Bublé; no se volverá a jugar futbol.

Argelia Vs Irlanda del Norte, Irlanda del Norte Vs España y Portugal Vs Marruecos fueron los 3 partidos mundialistas que se llevaron a cabo en el recinto zapopano que contaba con una capacidad para 19,000 espectadores.

El Tres de Marzo también fue testigo de finales del futbol mexicano, protagonizadas por los Tecos de la UAG frente a Santos (93-94) y América (Clausura 2005); la Recopa de Concacaf ante Luis Ángel Firpo de El Salvador también luce en la historia del inmueble jalisciense.

El Estadio 3 de marzo pasó a ser nombrado Coliseo GNP Seguros tras su remodelación de 400 MDP. X: @MXESTADIOS

Tras una inversión de 400 millones de pesos en su remodelación, estas son algunas de las modificaciones que luce el recinto, mismo que cuenta con una capacidad hasta para 30,000 espectadores en día de concierto:

- Pantallas exteriores.

- Servicios VIP y zonas de hospitalidad.

- Comedores, oficinas de producción y camerinos.

- Cabecera demolida para construcción del escenario principal.

- Espacio interior para evitar filas sobre la calle (avenida Patria).

- Refuerzos estructurales y renovación de instalaciones internas.

Michael Bublé reinaugurará un recinto que se despide del futbol

Será la noche de este martes 22 de septiembre cuando Michael Bublé se presente en el renombrado Coliseo GNP Seguros, inaugurando una nueva etapa en donde diversos artistas comenzarán a darle vida a un estadio que se despedirá del futbol profesional.

Debido a la construcción y a la nueva estructura del recinto, será imposible que el inmueble reciba partidos oficiales de futbol, por lo que la aventura del futbol en el conocido Tres de Marzo quedará en la memoria de los aficionados que siguieron a Tecos y Estudiantes Tecos en su paso por la Primera División del futbol mexicano.

BFG