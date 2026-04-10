Japón elige el Centro de Entrenamiento Tigres como sede de preparación para el Mundial 2026

La selección de Japón estableció su base de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el centro de entrenamiento de Tigres UANL, de acuerdo con información difundida por medios nacionales.

El acuerdo contempla el uso de las instalaciones ubicadas en Monterrey durante los primeros días de junio. El equipo japonés realizará en ese periodo su fase de adaptación previa al torneo.

La federación japonesa eligió este complejo como campamento base para ajustar condiciones físicas y logísticas antes del inicio de la competencia. El plan incluye trabajo de preparación, aclimatación al clima local y ajuste de horarios.

Tigres ha firmado un contrato con la Asociación de Futbol de Japón para que este, el centro de entrenamiento Tigres, sea su campamento para la pretemporada que tendrán rumbo al Mundial 2026. Los japoneses aterrizarán en los primeros días de junio en la Sultana del Norte, y han elegido el centro de entrenamiento Tigres para utilizarlo como campamento base donde se adaptarán al clima, donde se adaptarán al horario, donde trabajarán lo que presentarán en sus primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026", dio a conocer Vladimir García, reportero de TUDN.

El centro de entrenamiento de Tigres forma parte de las sedes habilitadas para actividades oficiales durante el Mundial. El Estadio Universitario no albergará partidos, pero está registrado como instalación de apoyo para selecciones que compitan en la región.

Contra quién juega Japón

Japón integra el Grupo F del torneo. Su calendario incluye un partido el 14 de junio ante Países Bajos en Dallas, un segundo encuentro el 20 de junio frente a Túnez en Monterrey y un tercer compromiso el 25 de junio en Kansas City contra un rival por definir.

La selección asiática utilizará las instalaciones de Tigres antes de entrar en el periodo oficial de competencia. El contrato firmado establece el uso del complejo como base operativa durante esa etapa.

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y sedes en México, Estados Unidos y Canadá. Monterrey será una de las ciudades anfitrionas.