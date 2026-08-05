Jaminton Campaz, de 'villano' en el Mundial a próximo refuerzo del América 

El colombiano Jaminton Campaz tiene la convicción de fichar con el Club América, de comenzar un nuevo desafío en México y dejar atrás su fallo del Mundial 2026.

Campaz ha estado en la mira de las Águilas del América antes de la Copa del Mundo. El volante y media punta del club argentino Rosario Central es un elemento que constantemente se menciona en el departamento de inteligencia deportiva en Coapa.

Al momento, Rosario Central ya desestimó una primera oferta del América, de menos de 4 mdd. Sin embargo, el futbolista de 26 años ya expresó a la directiva su intención de jugar en México.

El América volvió a ofertar por el mediocampista, cuyo valor en el mercado ronda los 6mdd. Se estima que la negociación se cierre esta misma semana.

Jaminton Campaz busca un nuevo entorno, luego de las críticas acarreadas por su actuación en el último juego de Colombia en el Mundial.

En los octavos de final, mientras prevalecía el empate sin goles ante Suiza en el tiempo regular, falló una de las jugadas más claras, un mano a mano ante el meta Gregor Kobel. El gol nunca llegó y fue que Suiza superó a los cafeteros en tanda de penaltis; Campaz acertó su remate, pero la afición no le perdonó el fallo.

El ex de Deportes Tolima y Gremio de Brasil es el foco de atención en estos momentos en Rosario Central, por su negativa de entrenar con el grupo una vez que la directiva argentina rechazó la primera oferta del América.

El tiempo es clave, porque Campaz finaliza contrato en diciembre próximo. Por lo tanto, es el momento para que Rosario Central logre una ganancia económica, de lo contrario el nacido en Tumaco se podrá marchar gratis al concluir el 2026.