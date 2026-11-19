La Selección de Jamaica Femenil dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Costa Rica en los cuartos de final del Campeonato CONCACAF W 2026, con dos representantes de la Liga MX Femenil entre las elegidas: Deneisha Blackwood del Toluca y Trudi Carter del Club Tijuana.

El entrenador Hubert Busby anunció la lista de 23 futbolistas que viajarán a Texas para disputar el encuentro del próximo viernes 27 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium. El compromiso será determinante para las aspiraciones de las Reggae Girlz, que buscan conseguir su tercera clasificación consecutiva a una Copa Mundial Femenina.

¿Quiénes son las representantes de la Liga MX Femenil?

Deneisha Blackwood cuenta con experiencia en el futbol mexicano desde el Apertura 2023, cuando llegó a Pumas; posteriormente defendió los colores de Cruz Azul y actualmente milita en Toluca Femenil.

Es actualmente una de las futbolistas con mayor recorrido internacional de Jamaica y comparte el liderato histórico de 3 asistencias de su selección en el Campeonato CONCACAF W.

Por su parte, Trudi Carter formó parte de los planteles que disputaron las Copas del Mundo en Francia 2019 y Australia Nueva-Zelanda 2023. Consiguió el tercer lugar en el Campeonato CONCACAF W de 2022, y antes de llegar a Tijuana, pasó por el Atlético de San Luis y León.

Ausencias dentro de la convocatoria

En la convocatoria destaca la ausencia de Jade Bailey, jugadora del Querétaro Femenil, quien quedó fuera debido a una lesión. A ella se suman Chantal Swaby y Pagie Bailey-Gayle, quienes tampoco fueron consideradas por problemas físicos.

Otra futbolista que no aparece en la lista definitiva es Ricshya Walker del Atlante, quien había figurado en la prelista de Jamaica para la competencia. Se desconocen las razones por las que la futbolista no esté en la convocatoria.

A un paso del Mundial Brasil 2027

La delantera Khadija "Bunny" Shaw encabeza el grupo de futbolistas que buscarán avanzar a las semifinales del Campeonato CONCACAF W. La atacante del Manchester City llega después de finalizar en el tercer lugar del Balón de Oro 2026.

Jamaica necesita vencer a Costa Rica para asegurar directamente su lugar en la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. En caso de perder, tendrá una segunda oportunidad en la ronda de repechaje, programada para el 2 de diciembre.

Por su parte, la Selección Mexicana Femenil tendrá actividad en la misma competencia al enfrentar a Haití el sábado 28 de noviembre para los cuartos de final del certamen. Ambas selecciones buscarán avanzar a las semifinales y asegurar uno de los boletos al Mundial 2027.