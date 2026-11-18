La Selección Mexicana femenil enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 con la posibilidad de conseguir dos objetivos: clasificar a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una victoria le permitiría avanzar a las semifinales y obtener ambos boletos.

Para el equipo mexicano, el resultado también marcará el rumbo de sus aspiraciones internacionales, pues una derrota lo dejaría sin posibilidades de conseguir la plaza olímpica, aunque todavía tendría una oportunidad de buscar la clasificación mundialista mediante el Play-In.

El Campeonato Concacaf W ofrece cuatro lugares directos para la Copa del Mundo y tres plazas para el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos. La distribución de esos boletos hace que los cuartos de final sean decisivos para las selecciones que siguen en competencia.

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial 2027?

Los cuatro equipos que avancen a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026 obtendrán su clasificación directa a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Por ello, México asegurará su presencia en el certamen si vence a Haití y se coloca entre los cuatro mejores del campeonato.

Los equipos que pierdan sus respectivos encuentros de cuartos de final todavía tendrán una alternativa. Las cuatro selecciones eliminadas disputarán un Play-In, instancia que entregará dos plazas para el repechaje mundialista.

Los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jamaica vs. Costa Rica | Viernes 27 de noviembre | 16:00 horas.

Estados Unidos vs. El Salvador | Viernes 27 de noviembre | 19:30 horas.

Canadá vs. Panamá | Sábado 28 de noviembre | 12:00 horas.

México vs. Haití | Sábado 28 de noviembre | 15:30 horas.

El boleto a Los Ángeles 2028 también está en juego

El campeonato contempla tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Inicialmente, esos lugares corresponderían a las selecciones que terminen en los tres primeros puestos, pero la condición de Estados Unidos como país anfitrión modifica la distribución.

El equipo estadounidense ya tiene asegurada su participación en el torneo olímpico. En consecuencia, si consigue avanzar a las semifinales, las otras tres selecciones que alcancen esa ronda también tendrán garantizada su clasificación a Los Ángeles 2028.

Ese escenario abre la posibilidad de que México obtenga los dos boletos con una sola victoria frente a Haití. Además de alcanzar las semifinales y asegurar su lugar en el Mundial, el conjunto nacional conseguiría su regreso a unos Juegos Olímpicos.

La Selección Mexicana no disputa una Copa del Mundo femenil desde Canadá 2015. Posteriormente quedó fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023. En el torneo olímpico, su único antecedente corresponde a Atenas 2004.