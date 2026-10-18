Jalen Hurts va a la lista de lesionados: Se complica la temporada de Philadelphia Eagles en la NFL

El panorama de los Philadelphia Eagles ha dado un vuelco dramático en plena temporada regular de la NFL. La franquicia se vio obligada a colocar a su quarterback franquicia, Jalen Hurts, en la lista de lesionados por un periodo mínimo de cuatro semanas. La drástica decisión se tomó tras confirmarse que el jugador padece un delicado coágulo de sangre superficial en la pantorrilla, comprometiendo seriamente las aspiraciones del equipo en la División Este de la Conferencia Nacional.

El alarmante contratiempo físico comenzó durante las acciones de la Semana 4, cuando Hurts recibió un fuerte impacto directo de un tachón rival en la zona de la pantorrilla durante el compromiso frente a los Los Angeles Rams. Aunque las molestias musculares persistieron, el QB reportó el incremento del dolor días después. Un ultrasonido preventivo realizado de emergencia reveló la presencia del coágulo superficial.

A pesar de que los médicos autorizaron inicialmente su participación en juegos posteriores, los estudios de seguimiento posteriores encendieron las alarmas al revelar que el coágulo se había movido de su posición original. Tras someterse a exhaustivas consultas con hematólogos y especialistas médicos, la gerencia determinó que enviarlo a la lista de lesionados era la única vía segura para salvaguardar la salud del vigente MVP del Super Bowl LIX.

Tanner McKee asume la titularidad ante los Carolina Panthers

Estar en la lista de lesionados conlleva una ausencia obligatoria de al menos cuatro compromisos oficiales en el calendario de la NFL. Al no existir un tiempo estimado exacto para la disolución total del coágulo sin riesgos de una trombosis, fuentes internas de la liga indican que su baja es por tiempo indefinido.

Ante la sensible baja de su máxima figura, el entrenador en jefe Nick Sirianni otorgará la titularidad absoluta al joven quarterback de segundo año, Tanner McKee. El pasador suplente asumirá los controles del ataque de los Philadelphia Eagles comenzando con el enfrentamiento de este domingo en el Lincoln Financial Field ante los Carolina Panthers. Para ajustar el roster de cara a este duelo, el equipo ascendió a varios elementos de la escuadra de prácticas y concretó la firma del corredor Jaydon Blue.