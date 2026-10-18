Un jersey de Shohei Ohtani impone marca de venta al subastarse en 2.055 millones de dólares

El universo del coleccionismo deportivo registró un nuevo hito en las Grandes Ligas. Un jersey de visitante de la superestrella de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, alcanzó la cifra récord de 2.055 millones de dólares durante una subasta pública realizada a través de la plataforma especializada The Realist. Con esta histórica transacción, el astro japonés superó de forma holgada su propia marca previa de 1.5 millones de dólares, consolidando su profundo impacto cultural y comercial fuera de los diamantes de la MLB.

El valor económico alcanzado en la puja responde a una combinación única de factores históricos y rigurosos elementos de autenticidad que convirtieron a esta prenda en una pieza de colección imprescindible para los entusiastas del beisbol. La indumentaria corresponde al jersey gris empleado por el pelotero durante el encuentro inaugural de la Tokyo Series 2025 contra los Chicago Cubs. Aquel juego marcó un hito de audiencia global al convertirse en el partido de beisbol más visto en la historia de Japón, promediando los 25 millones de espectadores.

Los detalles de autenticidad que elevaron el valor de la memorabilia

Más allá del valor del partido en Asia, la indumentaria lució elementos conmemorativos únicos que dispararon el interés de los inversores internacionales en la subasta:

El parche "MLB Logoman": La franela portó, por primera vez en la historia de la temporada regular, el distintivo parche dorado que la liga reserva de forma exclusiva para los jugadores galardonados con los premios individuales más relevantes de la campaña anterior.

La doble firma del MVP: Para ratificar su legitimidad, Shohei Ohtani firmó e inscribió a mano la pieza en dos ocasiones, utilizando tanto caracteres Kanji como el alfabeto inglés. En la dedicatoria se incluyeron la fecha exacta del compromiso y una referencia explícita a su temporada de MVP.

De acuerdo con analistas del sector, el valor de los artículos del jugador de los Los Angeles Dodgers mantiene una proyección ascendente gracias a su capacidad nativa para cautivar a los mercados de Asia y América de manera simultánea. Este hito no solo reafirma al pelotero como la principal figura global del béisbol contemporáneo, sino que proyecta un mercado sumamente dinámico para el futuro.