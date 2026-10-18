L’Étape by Tour de France celebra 10 años en México con fiesta deportiva en Hermosillo

La capital sonorense se transformó en el epicentro del ciclismo al convertirse en la sede oficial de L’Étape by Tour de France, evento que celebró su décimo aniversario en el país.

La justa reunió a más de 1,200 ciclistas procedentes de 14 entidades de la República Mexicana y de diversos países, impulsando la proyección internacional de la ciudad.

El trazado urbano combinó la exigencia técnica con los escenarios más emblemáticos de la capital, teniendo como punto de partida el histórico Parque Madero.

Los participantes recorrieron vías clave como los bulevares Hidalgo, Colosio y Aquiles Serdán, además de la calle Reforma y las inmediaciones del Estadio Fernando Valenzuela.Hermosillo se consolida como sede internacional

Más de 1,200 participantes en L’Étape by Tour de France en Hermosillo ESPECIAL

Hermosillo se consolida como sede internacional

El presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez encabezó el banderazo de salida junto a su hijo Antonio Astiazarán Ruibal e Íñigo Rodríguez, director comercial de L’Étape México.

Durante el acto, el alcalde entregó una distinción especial a la organización para reconocer una década de trayectoria promoviendo el ciclismo en territorio nacional.

"La presencia de 1,231 ciclistas participando nos demuestra que Hermosillo está hecho para grandes cosas y para eventos de esta naturaleza", destacó Astiazarán Gutiérrez.Tres modalidades para el desafío ciclista

El certamen ofreció opciones de recorrido adaptadas a distintas capacidades con sus categorías Sprint de 30 km, Ruta Corta de 67 km y Ruta Larga de 120 km.Operativo logístico y presencia institucional

Diversas dependencias municipales desplegaron un operativo coordinado de infraestructura, limpieza y vialidad para resguardar a competidores y familias durante la contienda.