De la depresión al puesto 11 del mundo: Maja Chwalinska conquista Wuhan tras vencer a Kartal

La polaca Maja Chwalinska conquistó el primer título de su carrera tras completar una remontada en la gran final del WTA 1000 de Wuhan. A sus 25 años, la jugadora zurda derrotó a la británica Sonay Kartal con parciales de 2-6, 6-4 y 6-2 en una batalla física que se extendió por dos horas y 43 minutos.

Con esta victoria, Chwalinska dará un salto en el circuito femenino y amanecerá este lunes en el sitio 11 de la clasificación mundial, quedando a un paso de ingresar al exclusivo Top 10.

Las claves de la consagración de Chwalinska en China

La tenista polaca demostró el carácter de juego que la llevó a ser la finalista de Roland Garros a principios de la temporada 2026:

Estrategia en la remontada: Tras ceder el primer set por 6-2 y quedar abajo 2-0 en el segundo parcial, Chwalińska varió las alturas de sus tiros para neutralizar la agresividad de Kartal, adjudicándose las siguientes mangas por 6-4 y 6-2.

Hito para el tenis de Polonia: Con este trofeo, se une a las históricas raquetas de su país, Agnieszka Radwanska e Iga Swiatek —a quien eliminó en las rondas previas de este certamen—, como las únicas jugadoras polacas en ganar un torneo de categoría WTA 1000.

El factor humano: Superación de la depresión y lesiones

El triunfo en Wuhan representa un capítulo de superación personal dentro del deporte blanco. En 2021, Chwalinska se vio obligada a interrumpir su carrera profesional de forma temporal para priorizar su salud mental debido a un diagnóstico de depresión severa. Asimismo, su progresión en el circuito estuvo mermada en años anteriores por lesiones físicas y las secuelas de la enfermedad de Lyme.

Tras iniciar la presente campaña fuera de las 140 mejores del mundo, su consolidación deportiva se ratifica cuatro meses después de sorprender al mundo sobre la arcilla de París. La jugadora cerró el encuentro en su tercer punto de campeonato, desplomándose sobre la pista en un emotivo festejo que sella su lugar en la élite del tenis mundial.