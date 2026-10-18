Armando González continúa borrado en Olympiacos

El mal momento de Armando González en Grecia se mantiene, pues a pesar de que Olympiacos consiguió una importante victoria de 2-0 sobre el Panetolikos, el mexicano sigue borrado y con muy pocos minutos.

Tal parece que la Fecha FIFA del mes de octubre le vino mal a la ‘Hormiga’, pues desde volvió a Europa con su club perdió la titular y apenas ha disputado unos cuantos minutos entrenados de cambio.

Este domingo Olympiacos visitó al Panetolikos en duelo correspondiente a la Jornada 7 del campeonato local y ‘Hormiga’ González apenas sumó 11 minutos en el terreno de juego, entrando de cambio al 79’ cuando el partido ya estaba resuelto.

Pese a la poca actividad del mexicano, Olympiacos mantiene el buen paso y consigue su tercera victoria al hilo en los mismos tres partidos en los que González ha sido relegado a la banca.

Hormiga’ González, de titular a última opción en Olympiacos

Con José Luis Mendilibar, Armando González se ganó la titularidad prácticamente apenas aterrizó en Grecia, pero con el cambio en el banquillo que hubo durante el mes de septiembre, la ‘Hormiga’ ha ido perdiendo protagonismo.

González pasó de ser el delantero titular del equipo a la última opción de cambio para Imanol Alguacil Barrenetxea, nuevo DT del conjunto helénico

Armando "Hormiga" González no tuvo participación en el Clásico de Grecia X: @olympiacosfc

¿Qué sigue para Armando González y Olympiacos?

En SuperLiga de Grecia y Europa League, Olympiacos tendrá un calendario muy apretado durante lo que resta del mes de octubre y el inicio del mes de noviembre, por lo que Armando González tendrá oportunidad de sumar minutos en alguna de las dos competencias.