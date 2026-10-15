Denver Broncos silencia al campeón Seattle Seahawks con una defensa de hierro en la NFL

En un dramático partido que abrió las acciones de la Semana 6, la defensiva de los Denver Broncos dio un golpe de autoridad en el Thursday Night Football de la NFL después de ser la clave para vencer 17-14 a los campeones Seattle Seahawks.

El experimentado Wil Lutz se encargó de ponerle punto final a la velada al acertar un gol de campo de 53 yardas, que desató la euforia en las tribunas del Empower Field at Mile High, momentos después de que Sam Darnold sufrió una intercepción del esquinero Ja'Quan McMillian que dejó la mesa puesta para la ofensiva local. Con este resultado, Denver mejoró su registro a 4-2 para meterse de lleno en la pelea por la división Oeste de la AFC, mientras que Seattle tropezó para quedar con una marca nivelada de 3-3 en el Oeste, pero de la NFC.

El dominio terrestre de Denver y la bravía reacción de Seattle

Broncos estableció condiciones en las trincheras durante la primera mitad, gracias a la efectividad de su juego terrestre. Las dos series ofensivas más largas de la temporada culminaron en anotaciones por la vía terrestre a cargo de J.K. Dobbins y RJ Harvey, lo que les permitió irse al descanso con una cómoda ventaja de 14-3. No obstante, el ataque comandado por Bo Nix se enfrió por completo en los últimos dos cuartos.

Seattle no bajó los brazos y orquestó un regreso bravío en el último período bajo la dirección de un combativo Darnold:

La anotación del regreso: Una carrera de George Holani apretó el marcador de inmediato.

La jugada clave: Una espectacular conversión de dos puntos de Rashid Shaheed puso el juego 14-11.

El empate agónico: Con sólo siete segundos restantes en el reloj, el pateador Jason Myers conectó un gol de campo que mandó el juego al tiempo extra.

A pesar del esfuerzo, la noche perteneció a la defensiva de Denver, que finalizó con cinco capturas de mariscal y tres balones recuperados. De esta forma, Seattle regresa a casa con dudas, mientras que los Broncos demuestran que pueden competir contra los pesos pesados de la liga.