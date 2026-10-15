Jayden Daniels asume la responsabilidad del empate de Commanders ante Giants y respalda a Dan Quinn

El mariscal de campo de los Washington Commanders, Jayden Daniels, ha disipado cualquier polémica en torno al staff de entrenadores tras el empate ante los New York Giants. El joven mariscal de campo asumió la responsabilidad por la última acción del tiempo extra, la cual privó a su escuadra de buscar la victoria el pasado fin de semana.

Durante los segundos finales de la prórroga, una falla de comunicación dejó a la ofensiva de Washington sin margen de maniobra. En lugar de detener el reloj para permitir el ingreso del pateador Drew Stevens y buscar el gol de campo del triunfo, Daniels realizó un acarreo improvisado que consumió el tiempo restante del partido. El despiste generó cuestionamientos hacia el head coach Dan Quinn por el manejo del reloj, pero el pasador aclaró la situación ante los medios de comunicación.

"Al final del día, esto recae sobre mí. Sé que el coach está recibiendo muchas críticas, pero independientemente de lo que suceda, yo soy la persona en el campo que se supone debe calmar las cosas", sentenció el quarterback.

Los tres errores que Jayden Daniels promete corregir en la NFL

El quarterback profundizó sobre las fallas colectivas en el fútbol complementario y la ejecución ofensiva bajo presión de cara al futuro de la franquicia:

Liderazgo situacional: El jugador admitió la necesidad de mejorar la lectura general del partido, afirmando que "todos tenemos que ser mejores en el juego situacional. Empieza conmigo".

Gestión del tiempo: El pasador señaló la urgencia de coordinar la estrategia en momentos críticos para detener el reloj, conocer la situación exacta y comunicar las órdenes a la ofensiva de forma clara.

Garantía de ejecución: El mariscal de campo fue contundente sobre el error mental operativo al asegurar que la desconcentración en el cierre de la prórroga no volverá a ocurrir en la temporada.

Jayden Daniels volvió a tomar el mando del ataque de los Washington Commanders después de perderse un par de partidos por una lesión en el codo. AFP

El enfoque de los Commanders de cara al Monday Night Football

A pesar del resultado, Daniels aseguró aplicar la "regla de las 24 horas" para enfocarse por completo en el próximo compromiso de la campaña.

Los Washington Commanders deberán corregir los errores de inmediato, ya que se medirán ante los San Francisco 49ers en el escenario del Monday Night Football este lunes 19 de octubre de 2026.