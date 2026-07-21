Jalen Brunson dice que los Knicks no han hablado sobre visitar la Casa Blanca 

Los Knicks de Nueva York lograron una hazaña histórica al conquistar su primer campeonato de la NBA en 53 años, pero ahora se enfrentan a un desafío fuera de la duela: la tradicional visita a la Casa Blanca. Mientras que el propietario del equipo, James Dolan, señaló públicamente que la organización ya aceptó la invitación del presidente Donald Trump, la realidad interna del equipo parece ser considerablemente más compleja.

El guardia estrella y MVP de las Finales, Jalen Brunson, le puso hielo a las expectativas sobre esta visita, aclarando en recientes entrevistas que los jugadores aún no han tratado el asunto como grupo. “Eso es algo que en realidad no hemos discutido como equipo”, señaló Brunson. "La gente está haciendo suposiciones, pero juntos aún no lo hemos abordado. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él".

La cantante Rihanna, el rapero ASAP Rocky, el músico Pharrell Williams y Helen Lasichanh, con Jalen Brunson y su esposa, Ali Marks, durante la final del Mundial 2026. Reuters

Estas declaraciones subrayan la tensión que rodea a este posible encuentro. A diferencia de las visitas habituales de los campeones deportivos a la residencia presidencial, la era política actual añade una capa de incertidumbre. Históricamente, ningún campeón de la NBA ha visitado la Casa Blanca durante los mandatos de Trump, marcando una notable ruptura con la tradición que prevaleció durante la administración de Joe Biden, cuando equipos como los Bucks de Milwaukee, los Guerreros de Golden State y los Celtics de Boston asistieron con gusto.

El panorama se complica debido a la diversidad de posturas políticas dentro del vestuario. Mientras Dolan mantiene una amistad de décadas con Trump —quien incluso asistió al Juego 3 de las finales en el Madison Square Garden—, varios jugadores han mostrado posturas críticas hacia el mandatario. Esta divergencia pone a los Knicks en una encrucijada: ¿cómo equilibrar una celebración colectiva con las convicciones personales de sus integrantes?

Aspecto del Fanatics Fest NYC 2026. Reuters

Por ahora, los aficionados deberán esperar. Aunque la aceptación de Dolan sugiere un camino oficial, la última palabra parece recaer en el consenso de los Knicks. Hasta que Brunson y sus compañeros tengan esa conversación, la visita a Washington permanece en el aire.