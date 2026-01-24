La lesión de Ja Morant prácticamente cierra la puerta a un traspaso antes del trade deadline

La lesión de Ja Morant no solo lo sacará de la rotación de los Memphis Grizzlies durante varias semanas; también complica seriamente cualquier posibilidad de que sea traspasado antes de la fecha límite de cambios de la NBA.

El base estará fuera al menos tres semanas por un esguince en el ligamento colateral cubital del codo izquierdo, una baja que lo mantendrá en la lista de lesionados más allá del 5 de febrero, cuando se cierra la ventana de transferencias. En términos prácticos, esto reduce al mínimo el margen para que otro equipo asuma el riesgo de adquirirlo sin una evaluación médica completa, sin ritmo competitivo y con un panorama físico incierto.

En las últimas semanas, Memphis había escuchado ofertas en torno a Morant, aunque lejos de un interés agresivo o de conversaciones avanzadas. Dentro de la liga, la lectura ha sido constante: su historial reciente de ausencias pesa más que su talento. Desde el inicio de la temporada 2023-2024, el dos veces llamado al Juego de Estrellas ha disputado solo 79 partidos, una cifra baja para un jugador considerado la piedra angular del proyecto.

A ese contexto se suma un rendimiento irregular. Morant promedia 19.5 puntos y 8.1 asistencias esta temporada, pero con los peores porcentajes de tiro de su carrera, incluyendo un 23.5% en triples tras 20 encuentros. Sin ser cifras alarmantes por sí solas, sí alimentan la cautela de posibles compradores en un mercado que privilegia certeza inmediata.

El contrato tampoco facilita el escenario. A Morant le restan dos años y 87 millones de dólares garantizados después de esta campaña, lo que obliga a cualquier equipo interesado a comprometerse no solo con su recuperación, sino con su proyección a mediano plazo.

La lesión se produjo el miércoles, al intentar un bloqueo en persecución durante la derrota ante los Atlanta Hawks. Aunque terminó el juego con 23 puntos y 12 asistencias, ya mostraba molestias evidentes en el brazo izquierdo, una señal que encendió las alertas del cuerpo médico.

Días antes, Morant había reaparecido tras perderse seis partidos por una contusión en la pantorrilla, en la victoria frente al Orlando Magic en Londres, donde incluso reiteró su deseo de seguir en Memphis.

Con Morant fuera de circulación y el mercado a punto de cerrar, la lesión funciona como un freno casi definitivo para cualquier operación. Salvo un giro inesperado, todo apunta a que Memphis y su jugador franquicia seguirán atados, al menos, hasta el final de la temporada, con la conversación de fondo trasladándose inevitablemente al verano.