Italia gana y depende de sí misma en busca de su renacimiento

Italia, de menos a más en esta ventana internacional, logró su segunda victoria en Bolonia, tras batir 3-1 a Turquía en Nations League, sumando 7 puntos y situándose en el segundo peldaño del Grupo A por debajo de Francia.

Gianluca Scamacca (26') abrió el marcador en la primera mitad y Ricardo Calafiori (64') y Francesco Pio Esposito (87') amarraron la victoria tras el empate provisional de Aral Simsir (61').

Con dos victorias, un empate y una derrota, la Azzurra se despide de este parón internacional en segunda posición del grupo A1 de Nations League, con vida todavía para clasificar a cuartos de final y, sobre todo, dejando buenas sensaciones.

Luego de haber vencido ya a los turcos hace una semana (4-1), Italia logró empatar en el Stade de France contra los Bleus (1-1) y este lunes, ante su público en Bolonia, volvió a sumar los tres puntos. Una racha que hace olvidar la derrota inicial contra Bélgica (0-2).

En la ventana internacional de mediados de noviembre Italia recibirá a Francia y visitará a los Diablos Rojos, sus principales rivales en la lucha por avanzar a cuartos de final.

Turquía, por su parte, sumó su cuarta derrota en otros tantos partidos, dejando en una situación muy delicada al seleccionador Vincenzo Montella.

Así marchan los Grupos en la Nations League

En actividad de los otros sectores, Países Bajos y Grecia toman rumbo hacia la siguiente ronda de la Nations League, sobre Alemania y Serbia, conjunto que se encuentra prácticamente eliminado del certamen.

España e Inglaterra son amplios favoritos en el Grupo C por encima de Croacia y Chequia, dejando la definición del liderato del sector –seguramente- para el último compromiso a disputarse en suelo ibérico.

Por su parte, Portugal y Dinamarca son quienes comandan el Grupo D con solamente dos compromisos por delante, asegurando su participación y dejando a Gales y Noruega en la lucha por saber quién desciende directamente a la Liga B y qué otro buscará mantener la categoría.

España luce como amplio favorito para adueñarse de su Grupo en la UEFA Nations League. Reuters

BFG