Italia, ante el fantasma de otro fracaso: ¿Dónde seguir el Repechaje UEFA para el Mundial de 2026?

La selección de Italia vuelve a caminar por el borde del abismo. Con el amargo contexto de sus traumáticas ausencias en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, la Azzurra se presenta este jueves 26 de marzo en el Stadio di Bergamo con una presión asfixiante: vencer y seguir aspirando a estar en el Mundial de 2026 o encadenar una tragedia histórica de tres justas del orbe consecutivas viendo el torneo desde casa. Los italianos son el foco principal de un repechaje de la UEFA que define los últimos boletos para el Mundial 2026.

Para la afición en México, la jornada será maratónica, con ocho encuentros de matar o morir, en los que siete se disputarán de forma simultánea. Aquí te presentamos la guía detallada para que no te pierdas ni un minuto de la definición europea.

¿Dónde ver el Repechaje de Europa en México?

La transmisión oficial de las Eliminatorias de la UEFA para el territorio mexicano corre a cargo de Sky Sports. La plataforma satelital habilitará sus canales principales para cubrir la actividad de las cuatro rutas. Asimismo, algunos encuentros seleccionados y resúmenes podrán seguirse a través de la aplicación Sky+ y la plataforma UEFA.tv.

Horarios y canales: Semifinales - Jueves 26 de marzo

Turquía vs. Rumania — 11:00 horas — Canal 1534

Italia vs. Irlanda del Norte — 13:45 horas — Canal 1534

Gales vs. Bosnia y Herzegovina — 13:45 horas — Canal 1535

Ucrania vs. Suecia — 13:45 horas — Canal por confirmar

Polonia vs. Albania — 13:45 horas — Canal por confirmar

Eslovaquia vs. Kosovo — 13:45 horas — Canal por confirmar

Dinamarca vs. Macedonia del Norte — 13:45 horas — Canal por confirmar

República Checa vs. Irlanda — 13:45 horas — Canal por confirmar

El drama de la Ruta A: El camino de Italia

El sorteo no fue benévolo con los tetracampeones del mundo. Si Italia logra superar a una aguerrida Irlanda del Norte, todavía deberá jugar una final el martes 31 de marzo contra el ganador del duelo entre Gales y Bosnia. La posibilidad de una final en Cardiff ante los dragones liderados por su nueva generación es el escenario que más preocupa en Roma.

Este partido sería una cuestión de honor para Italia. Quedar fuera de la primera Copa del Mundo de 48 equipos sería un golpe del que el futbol italiano tardaría mucho en recuperarse.

Robert Lewandowski es la principal figura de la selección de Polonia. AFP

¿Quiénes son otras figuras en riesgo de no ir al Mundial de 2026?

No solo Italia sufre. Los delanteros Robert Lewandowski (Polonia) y Alexander Isak (Suecia) también se juegan sus últimas cartas para estar presentes en la cita veraniega de 2026. Al ser series a partido único, cualquier error defensivo o una tanda de penales podría dejar fuera a potencias que, por plantilla, deberían estar clasificadas.