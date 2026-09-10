La ISU le quitó el estatus neutral a Kamila Valieva

La patinadora Kamila Valieva se llevó un revés en su carrera, después de que la Unión Internacional de Patinaje (ISU) anunciara que la rusa perdió su estatus de atleta neutral, por lo que no podrá competir internacionalmente.

A finales de enero de 2026, Valieva volvió a la competición en Rusia, cuatro años después del caso de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que le costó una larga suspensión.

La patinadora de 20 años formaba parte de un grupo de 234 atletas rusos y bielorrusos que solicitaron el estatus neutro. A otro competir se le retiró y a dos más no se les concedió, sin indicar qué criterios no cumplieron.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA SER ATLETA NEUTRAL?

No ser miembros del ejército ni de los servicios de seguridad de Rusia o Bielorrusia.

No haber participado en la guerra emprendida en Ucrania desde 2022.

No haber participado en la guerra emprendida en Ucrania desde 2022.

ATLETAS RECURRIRÁN ANTE EL TAS

Mijaíl Degtiarev, ministro ruso de Deportes y presidente del Comité Olímpico Nacional, anunció de inmediato que estos cuatro atletas “privados injustamente del derecho a participar en competiciones internacionales” recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Nuestros atletas y la federación recibirán apoyo jurídico, incluida la puesta a disposición de abogados cualificados”, añadió Degtiarev, citado por la agencia Tass.

Kamila Valieva es la primera patinadora de la historia en realizar un salto cuádruple en los JO de Pekín, cuando tenía 15 años. La adolescente prodigio había conquistado el oro en la prueba por equipos de patinaje artístico.

Pero posteriormente dio positivo por trimetazidina, sustancia prohibida desde 2014 debido a sus supuestos efectos sobre la circulación sanguínea. Valieva había alegado en su defensa una contaminación accidental.

Tras múltiples recursos, fue suspendida cuatro años a partir del 25 de diciembre de 2021, y Rusia fue relegada al tercer puesto en dicha prueba.

Con información de AFP.