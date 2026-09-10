Fernando Alonso sobre su futuro en la F1: "No será pronto, no tengo urgencias"

El futuro del piloto español Fernando Alonso fue uno de los temas que acaparó la atención el jueves del Gran Premio de España y, con la mitad del calendario por recorrer, el bicampeón del mundo fue claro que aún no ha tomado una decisión sobre su renovación con Aston Martin.

El actual competidor del equipo de Lawrence Stroll ha estado bajo los reflectores dado que Aston no ha logrado el desarrollo que esperaba con Adrian Newey. El afamado diseñador dejó Red Bull luego de la crisis iniciada por Christian Horner y tras firmar un acuerdo de exclusividad de motores Honda para el reglamento 2026 se esperaba que el español pudiera luchar por su ansiada tercera corona. Sin embargo, la realidad ha sido diferente convirtiéndose junto con Cadillac en los coches más lentos de la parrilla.

Al ser cuestionado en la rueda de prensa oficial de la FIA sobre los plazos para definir sus próximos pasos en el automovilismo, el asturiano fue tajante al señalar que "no será pronto, no tengo urgencias", añadiendo con convicción que "está bien que así sea".

El piloto de 45 años no ocultó que el reglamento técnico actual de la categoría influye directamente en su motivación, al tiempo que reconoce que tiene otras puertas abiertas como regresar al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) donde ya logró el éxito en las 24 Horas de Le Mans.

Alonso fue claro en que sin importar la categoría que seleccione lo que sí tiene en claro es que quiere ser competitivo.

"Busco un paso en la dirección correcta. Por el tipo de motor se sigue premiando recargar batería en lugares teóricamente divertidos, pero tengo esperanza de unas reglas mejoradas respecto a los cambios que ya tenemos".

El bicampeón del mundo fue cuestionado sobre su legado en el automovilismo español al convertirse en el primer monarca de la F1 de su país.

Más que tener la oportunidad de pelear por títulos, es el legado del cambio de España en la Fórmula 1 desde el karting, los monoplazas, equipos o el museo con los coches. En España la gente pasó a querer pertenecer a la F1".

El desafío de Madrid y el legado en España

Respecto a sus posibilidades en el GP de Madrid, Alonso reconoció que el trazado representa un reto mixto para el chasis y el motor del AMR26, estimando que podrían ubicarse "entre el 12º y 17º" aprovechando el caos que algunos consideran aparecerá, como Sergio Pérez quien advirtió es una oportunidad para Cadillac.