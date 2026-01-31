Tras la polémica y el dopaje, Kamila Valieva, de 19 años, vuelve a competir

La rusa Kamila Valieva, de 19 años, retomó su carrera al alto nivel, luego de la polémica y el dopaje por el que fue suspendida cuatro años. La patinadora es recordada por ser la primera en lograr un cuádruple en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Valieva participó este sábado 31 de enero de 2026 en el Campeonato de Rusia de saltos, que se realiza en Moscú.

Kamila Valieva participó en el Campeonato de Rusia de saltos AFP

Cuando tenía 15 años y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, la mirada del mundo se enfocó en lo que le sucedió a Kamila Valieva, debido al trato que recibió por parte de su entrenadora tras los fallos que tuvo en el Programa Largo. El COI lo tachó de “escalofriante”.

No sólo fue eso. La joven deportista estuvo en el centro de la polémica tras haber recibido el aval de competir, pese a haber dado positivo a un control antidopaje en diciembre.

Kamila Valieva agradeció el apoyo AFP

KAMILA VALIEVA DA GRACIAS POR EL APOYO

El Campeonato de Rusia de saltos se realiza este sábado y domingo, siendo una oportunidad para que los patinadores del país practiquen en un momento en que la mayoría de los atletas rusos están excluidos de la mayoría de competiciones internacionales.

“Quiero dar las gracias de corazón a todos los que me apoyan, a los espectadores que me han respaldado y han creído en mí. Es una sensación increíble; creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida en los últimos tiempos. Amo muchísimo este deporte y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Kamila Valieva tras las pruebas de salto del sábado.

Kamila Valieva afirmó que ama el patinaje y se dijo feliz de participar en el Campeonato AFP

La patinadora rusa no estará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, debido a que las pruebas de selección ya se disputaron.