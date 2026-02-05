Les incomoda la presencia de entrenadora en los Olímpicos de Invierno

La rusa Eteri Tutberidze, que entrenaba a Kamila Valieva, no es bien vista en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Para Witod Banka, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), es incómodo su presencia.

“Si me preguntáis por mi sentimiento, no me siento cómodo con su presencia aquí en los Juegos Olímpicos”, mencionó el polaco.

Eteri Tutberidze entrenaba a la patinadora Kamila Valieva AFP

La entrenadora es conocida por sus estrictos métodos de entrenamiento y en 2022 se vio salpicada por el caso de Kamila Valieva, la patinadora, que en ese entonces tenía 15 años, dio positivo previo a los Juegos y se ventiló el caso en plena competencia en Pekín.

La joven dio positivo a trimetazidina, prohibida desde 2014 y que se prescribe en algunos casos de problemas cardiacos.

Kamila Valieva argumentó que su positivo se debió a una contaminación accidental, posiblemente por “un postre de fresas” que fue preparado por la persona que la llevaba al entrenamiento y que estaba en tratamiento por una angina de pecho. El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó esa justificación y suspendió a la patinadora hasta diciembre de 2025.

Ahora, Eteri Tutberidze entrena a la joven Adeliia Petrosian AFP

“La investigación no encontró ninguna prueba de que esta persona (Eteri Tutberidze) haya participado en ese dopaje, así que no hay ningún fundamento jurídico para excluirla”, reconoció Banka.

Ahora, Eteri Tutberidze es entrenadora de la joven rusa Adeliia Petrosian, que compite bajo bandera neutral debido a la guerra en Ucrania.

La entrenadora llevó al oro olímpico a patinadores artísticos que triunfaron en categoría individual en los tres últimos Juegos Olímpicos de Invierno (2014, 2018, 2022).