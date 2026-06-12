¡Insólito robo en el Mundial! Inglaterra llega a Kansas City y se queda sin botines ni uniformes

El Mundial 2026 apenas comenzó y ya le regaló a Inglaterra un dolor de cabeza fuera de todo guion. La selección dirigida por Thomas Tuchel sufrió este viernes un robo de proporciones insólitas: su equipamiento de trabajo fue sustraído de los vehículos de transporte en Kansas City, antes de que los futbolistas pusieran un pie en la sede.

La Asociación de Futbol (FA) trabaja para determinar el alcance del botín. Los vehículos que trasladaban el material hacia la sede de entrenamiento Swope Soccer Village fueron forzados. El periódico Daily Mail describió el episodio como un audaz atraco mundialista: se robaron balones, uniformes y, lo más grave, los botines de los jugadores, entre los que se teme estén los de Harry Kane y Jude Bellingham. Solo un balón quedó intacto en la carga.

Choferes bajo sospecha y dos arrestos

El Departamento de Policía de Kansas City confirmó el robo e inició el contacto directo con la FA. El dato más revelador apunta al círculo interno, pues el personal de seguridad sospecha que los propios conductores contratados para entregar el kit podrían estar implicados. Trascendió que ya hay dos personas bajo arresto.

Este incidente representa una crisis logística para Thomas Tuchel en vísperas de su llegada programada para el sábado. En el fútbol de élite, los jugadores dependen de botines ya amoldados a sus pies; reemplazarlos requiere un tiempo de adaptación inexistente a escasos días de la competencia.

Una sede histórica bajo la lupa

El complejo Swope Soccer Village, inaugurado en 2007 y perteneciente al Sporting Kansas City, fue elegido por la FA en enero de 2025 para ser el búnker de los Three Lions.

Aunque el debut de Inglaterra está pactado para el 17 de junio contra Croacia en Dallas, Kansas City funge como su base de operaciones. Este bochornoso estreno rompe por completo la tranquilidad de un equipo obligado a figurar como candidato al título mundial.