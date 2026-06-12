Canadienses dejan su país para vivir el Mundial 2026 en México

Cómo México no hay dos, lo saben los mexicanos y el mundo entero. Por eso hasta los canadienses decidieron dejar su país, que también es anfitrión, para venir al centro del país y vivir la fiesta del mundial.

Desde el Zócalo capitalino los canadienses se juntaron para ver el debut de su selección frente a Bosnia.

Arropados por la afición mexicana que no pierde tiempo para echar relajo, los canadienses disfrutaron el juego.

De los aproximadamente 50 canadienses que se dieron cita, la mayoría ya radica en el país donde estudian o trabajan, pero otros viajaron desde ciudades como Ottawa y Vancouver con la intención de disfrutar no solo del futbol, sino también de la cultura, la historia, la gastronomía y el ambiente festivo que caracteriza a México. Todos coincidieron en que sabían que llegarían a un país apasionado por el balompié y querían formar parte de esa experiencia.

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Esa decisión pareció verse recompensada durante el encuentro. Aunque por momentos la preocupación se apoderó de los seguidores de la Hoja de Maple debido a la desventaja en el marcador, los mexicanos que se encontraban a su alrededor no dudaron en acercarse para alentarlos con porras y cánticos. Entre risas, fotografías y vasos de cerveza, sin alcohol, la convivencia entre aficionados dejó claro por qué muchos extranjeros eligieron México como destino para disfrutar la justa mundialista.

La alegría se desató en la recta final del partido con el gol del empate canadiense. Los abrazos, los saltos y el grito de “¡Uno más, uno más!” se apoderaron del Fan Fest, mientras los aficionados celebraban no solo el resultado, sino también la oportunidad de vivir una experiencia que, según ellos mismos, difícilmente habrían encontrado en otro lugar.

Al final, el 1-1 quedó en segundo plano. Lo que realmente se llevó los reflectores fue la forma en que México conquistó a los aficionados canadienses con su pasión por el futbol, su gente, su comida y el ambiente que se vive en cada rincón de la ciudad.

Porque para muchos de ellos, el Mundial no era solo ver jugar a Canadá, sino vivir México.