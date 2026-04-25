Imponen récord de pitcheo en la Ciudad de México

El pitcheo de los Padres de San Diego firmó un momento tan curioso como histórico en la Ciudad de México, un escenario que suele favorecer a los bateadores, pero que esta vez fue testigo de una marca desde la lomita. En plena Mexico City Series 2026, Mason Miller impuso un récord de pitcheo en el Estadio Alfredo Harp Helú, dentro de un contexto poco habitual para este tipo de hazañas.

La aparición del cerrador fue la de rutina, la que corresponde a su rol en la novena entrada. Sin embargo, la coincidencia le dio un valor especial: tocó que fuera en la capital mexicana donde rompiera la marca histórica, en un parque donde normalmente los reflectores se los llevan los bats.

El momento clave llegó apenas inició el noveno inning. Alek Thomas conectó un elevado al jardín izquierdo, un out que no solo abrió la entrada, sino que permitió a Miller llegar a 35 entradas consecutivas sin permitir carrera, cifra con la que impuso el nuevo récord de la franquicia, superando el registro que compartía con Cla Meredith, vigente desde 2006.

El ambiente fue increíble, se nota cuánto significa el beisbol para los aficionados aquí, y eso es algo que nos encanta”, explicó Miller al término del encuentro, destacando la atmósfera que se vivió en la capital del país durante la serie internacional.

A partir de ahí, el derecho simplemente hizo lo que ha repetido a lo largo de su racha. Jorge Barbosafue dominado con una rola a la segunda base para el segundo out, y posteriormente otra rola a la inicial terminó en la asistencia del propio Miller, quien selló la victoria de San Diego en territorio mexicano.

Al final se trata de adaptarse a las condiciones. Ellos también tienen que lanzar aquí, y nuestros bateadores pudieron hacer el daño”, añadió el cerrador, restando dramatismo a un escenario que suele ser complicado para los lanzadores.

Con ese cierre, el relevista no solo aseguró el triunfo, también alcanzó su décimo salvamento de la temporada 2026, consolidándose como una pieza clave dentro del bullpen de los Padres y extendiendo una racha que sigue activa.

El contexto le da un matiz distinto al logro. El Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la capital del país, es conocido por ser un parque de alto carreraje, donde la altitud suele jugar en contra de los lanzadores. Por eso resulta llamativo que, en medio de una serie internacional pensada para el espectáculo ofensivo, sea el pitcheo el que deje huella.

No, la verdad no estaba pensando en el récord”, reconoció Miller. “Simplemente estaba concentrado en sacar los outs”.

Así, más que una actuación aislada, lo de Mason Miller representa el punto más alto de una racha construida con constancia, que encontró en la Ciudad de México el escenario menos esperado para convertirse en historia.