iShowSpeed sorprende con una playera especial para la final de la Copa del Mundo 2026

El creador de contenido y streamer estadounidense iShowSpeed volvió a llamar la atención durante la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, esta vez por la camiseta que utilizó para seguir el partido desde el Estadio New York New Jersey.

A lo largo del torneo, Speed asistió a distintos encuentros y acostumbró portar la camiseta de la selección a la que apoyaba en cada partido. Durante la competencia mostró principalmente su respaldo a Estados Unidos y a Portugal, selección con la que suele identificarse por su admiración hacia Cristiano Ronaldo.

En redes sociales, esa costumbre se convirtió en motivo de bromas entre sus seguidores, quienes señalaban que los equipos a los que apoyaba terminaban perdiendo sus partidos. A partir de la fase final del Mundial, el streamer optó por utilizar camisetas personalizadas que combinaban los colores de las dos selecciones que disputaban cada encuentro.

La camiseta que utilizó para la final del Mundial

Después de participar en el espectáculo de apertura de la final, iShowSpeed se trasladó a uno de los palcos del estadio para seguir el encuentro, como lo hizo durante otros partidos del torneo, transmitiendo en vivo sus reacciones.

Durante esa transmisión mostró una camiseta diseñada especialmente para la final. La prenda combina una mitad con el uniforme de España y la otra con el de Argentina, los dos equipos que disputan el título.

Además de los colores de los finalistas, la camiseta incluye fragmentos de los uniformes de todas las selecciones que participaron en la Copa del Mundo 2026.

El streamer explicó que para el último partido del torneo quería llevar una prenda que representara a todos los países que formaron parte de la competencia, aunque con mayor protagonismo para España y Argentina, que ocupan la mayor parte del diseño.

¿Por qué iShowSpeed participó en la ceremonia de apertura?

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, iShowSpeed publicó la canción "Champions (WC 26)", un tema interpretado por él mismo que inicialmente no formaba parte del álbum oficial del torneo.

De acuerdo con el propio creador de contenido, el alcance que tuvo la canción llevó a que la FIFA se pusiera en contacto con él para manifestarle su interés en incorporarla al álbum oficial del Mundial.

Esa decisión también derivó en su participación dentro del espectáculo de apertura de la final, donde interpretó el tema antes del partido entre España y Argentina, para después trasladarse a las tribunas y continuar con la transmisión en vivo de su reacción al encuentro.