Lawson vuelve a Red Bull y Tsunoda corre en Racing Bulls en Países Bajos ante lesión de Hadjar

El reinicio de la actividad en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 tras la pausa veraniega llegará con modificaciones de emergencia en las alineaciones de dos de los equipos: Red Bull y Racing Bulls, todo debido a un percance físico sufrido por el piloto francés Isack Hadjar.

Aunque apenas hace unos días se informó que Hadjar tendría un diseño particular de casco en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort este fin de semana, el piloto francés no podrá correr el RB22 junto a Max Verstappen luego de que presentó una lesión en la muñeca que le impide tomar el volante.

Ante esta contingencia, Red Bull determinó llamar de urgencia al neozelandés Liam Lawson para tomar el asiento de Hadjar durante la ronda 12 del calendario.

Lawson fue parte de Red Bull durante dos carreras en la temporada 2025 como reemplazo de Sergio Pérez. El neozelandés lanzó críticas al mexicano en el 2024 e insinuó en la serie de Netflix Drive to Survive que él podría hacerlo mucho mejor, sin embargo, con solo dos competencias fue degradado en la modificación de pilotos más rápida en la historia dentro del equipo.

¿Qué ajustes habrá en Red Bull Racing y Racing Bulls para Zandvoort?

La incorporación de Liam Lawson a la escudería principal desencadenó una reacción en cadena dentro del programa de pilotos que afecta directamente a la alineación del equipo filial Racing Bulls.

Para cubrir el espacio vacante que dejó Lawson en Racing Bulls, la escudería recurrirá a su piloto de reserva, el japonés Yuki Tsunoda, quien volverá a la parrilla de salida para hacer dupla con el joven británico Arvid Lindblad.

Liam Lawson volverá a correr con Red Bull REUTERS

Tsunoda se quedó sin asiento titular a finales del 2025 tras salir de Red Bull. El japonés fue el reemplazo de Lawson. En 2026 ha sido el tercer piloto del equipo.

Mientras tanto, el cuerpo médico supervisará la rehabilitación de Hadjar en la articulación afectada, con la intención de evaluar su progreso de cara a las siguientes citas del calendario.