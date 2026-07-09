Isaac del Toro aprovechó la oportunidad que tuvo en uno de los puertos clave de montaña en el Tour de Francia 2026. En la etapa 6, el mexicano finalizó tercero y ascendió lugares en la Clasificación general, también propiciado por una caída de Torstein Traeen en el descenso del mítico Tourmalet.

Tadej Pogacar mostró una exhibición de poder, también propiciado por la buena estrategia que realizó el equipo UAE, que empezó a recortar distancias en Col D’Aspin y terminó en Col du Tourmalet. El esloveno recibió el impulso, acompañado por Isaac del Toro, para tomar el liderato y no soltarlo hasta cruzar la meta en Gavernie-Gedre.

Isaac del Toro recuperó el liderato de la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia 2026 AFP

A unos metros de la meta, el originario de Ensenada, Baja California, libró una batalla con Remco Evenepoel, ganando el mexicano para terminar tercero en la etapa de este jueves 9 de julio de 2026.

Jonas Vingegaard fue el perseguidor de Pogacar, pero no le alcanzaron las piernas y terminó segundo en la Etapa 6, que también le benefició en la Clasificación general.

Isaac del Toro finalizó tercero en la Etapa 6 del Tour de Francia 2026 AFP

Del Toro comenzó esta etapa en el octavo lugar y ascendió cinco lugares. Subirse al podio también le significó recuperar el liderato de la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia.

ASÍ ASCENDIÓ ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN DEL TOUR DE FRANCIA 2026 (ETAPA 6):

1) Tadej Pogacar = 21:11:57”.

2) Jonas Vingegaard = a +2:42”.

3) Isaac del Toro = a +3:27”.

4) Remco Evenepoel = a +3:30”.

5) Juan Ayuso = a +3:34”.

6) Paul Seixas = a +3:55”.

7) Florian Lipowitz = a +4:00”.

8) Lenny Martínez = a +4:21”.

9) Mattias Skjelmose = a +4:57”.

10) Mathias Vacek = a +7:10”. La Etapa 7 del Tour de Francia 2026 será propicia para los velocistas, con salida en Hagetmau y llegada en Bordeaux. Serán 175.1 kilómetros llanos.