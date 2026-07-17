Etapa 14 del Tour de Francia: escenario ideal para Isaac del Toro
El Tour de Francia 2026 superó las etapas llanas, por lo que este sábado se volverá a la montaña, escenario ideal para Isaac del Toro
La Etapa 14 del Tour de Francia 2026 marcará una oportunidad para el mexicano Isaac del Toro, debido a que inician los puertos de montaña. El recorrido de este sábado iniciará en Mulhouse y tendrá como meta Le Markstein Fellering.
La Etapa 14 tendrá una longitud de 155.3 kilómetros y los ciclistas estarán a 3,800 metros de altitud.
¿POR QUÉ SE PONE INTERESANTE PARA ISAAC DEL TORO?
Porque es ideal para las cualidades del mexicano, debido a que Isaac del Toro es un escalador.
La Etapa 14 del Tour de Francia también contará con un Sprint Intermedio muy pronto, en Wattwiller, que repartirá de 1 a 25 puntos.
LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 14 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:
Grand Ballon de Categoría 1, con 21.6 km de subida.
Col du Page de Categoría 2, con 9.8 km de subida.
Ballon D’Alsace de Categoría 1, con 8.9 km de subida.
Col Du Haag de Categoría 1, con 11.2 km de subida.
Los cuatro puertos de montaña repartirán varios puntos.
La exhibición que dio Tom Pidcock en la Etapa 13 alteró la Clasificación general del Tour de Francia, donde el de Piranello Q36.5 ascendió al cuarto lugar, mientras que el mexicano Isaac del Toro descendió un puesto, por lo que pasó del séptimo al octavo lugar.