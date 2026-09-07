De ondulado a llano: Así será la etapa 16 de la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España entra en su última semana de competición después de la segunda jornada de descanso. Este martes 8 de septiembre, el pelotón retomará las actividades con la etapa 16, con el español Enric Mas al frente de la clasificación general.

¿Cómo será el circuito de la etapa 16?

La carrera comenzará en Cortegana, con un recorrido de 181.1 kilómetros, donde los corredores encontrarán un terreno más exigente durante los primeros avances.

Conforme avance el trazado hacia el sur, las dificultades irán disminuyendo; la segunda mitad será más favorable para el pelotón y para los equipos interesados en controlar la carrera. El cierre terminará en Palos de la Frontera.

Esta carrera podría tener dos escenarios: Una fuga que intente aprovechar los desniveles de la primera mitad o un control del pelotón para buscar una llegada rápida. De acuerdo con el perfil de la etapa, será una de las últimas oportunidades para los velocistas antes de afrontar los últimos recorridos.

¿Cómo va la clasificación general de La Vuelta?

Después de la etapa 15, Enric Mas mantiene el liderato de la clasificación general, aunque logró aumentar su ventaja sobre sus principales perseguidores. El español aventaja en 2:06 minutos a Félix Gall, mientras que Primož Roglič se encuentra a 2:10 del maillot rojo.

La victoria de la etapa 15 fue para Wout van Aert, quien se impuso al sprint y consiguió un nuevo triunfo para esta edición. La jornada tuvo que ser recortada por altas temperaturas; pasó de los 189.7 kilómetros previstos a 110.2 kilómetros.

El pronóstico meteorológico también será un factor a considerar para la etapa que se llevará a cabo este martes, con temperaturas elevadas y sin presencia de viento en la parte final. Si las ráfagas aumentan, podrían generarse abanicos y provocar cortes dentro del pelotón.

Con seis etapas todavía por disputarse, la clasificación general se prepara para una semana decisiva. Después de esta oportunidad para los velocistas, los aspirantes al título tendrán por delante una contrarreloj y dos etapas de alta exigencia montañosa que podrían definir al ganador de la Vuelta.