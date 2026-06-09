Isaac del Toro desciende posiciones en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026

El mexicano Isaac del Toro descendió posiciones en la clasificación general en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, luego de que su equipo quedó noveno en la contrarreloj de la etapa 3 con llegada en Perreux. Por su parte, el EF Education – Easypost terminó tercero, pero fue suficiente para defender la condición de líder de Alex Baudin.

El UAE Team Emirates XRG fue el equipo número 12 en salir a rodar. Tuvo un gran inicio, donde el cuadro de Isaac del Toro aventajó al Bahrain Victorious por 1.4 segundos en el kilómetro 8, en Coutouvre.

Isaac del Toro tuvo una embestida en los instantes finales, pero no le alcanzó para reducir los tiempos Mexsport

Para el punto intermedio 2, en Montagny, Isaac del Toro embistió, el mexicano tuvo un trabajo duro y resistente, fue el mejor de su equipo, pero perdió puntos frente al Jayco AlUla.

Conforme avanzaron los conjuntos, el UAE Team Emirates descendió posiciones, siendo el Team Visma Lease A Bike el ganador con 32’:52”. El Netcompany Ineos se quedó a 00:09, mientras que el EF Education-Easypost a 00:29

El equipo de Isaac del Toro se quedó a 1:01 del ganador de la etapa 3, el EF Education – Easypost Mexsport

Isaac del Toro perdió tres posiciones, para pasar del lugar 13 al 16 en la Clasificación general.

Por su parte, Alex Baudin siguió como líder en la general, así como en la Clasificación juvenil.

El español Juan Ayuso, uno de los favoritos, terminó cuarto en la contrarreloj y quinto en la general.

Dentro de los mejores corredores latinoamericanos en la contrarreloj, Isaac del Toro fue el mejor ubicado. El equipo del colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y de Harol Tejada (XDS Astana Team), quedaron décimo y 13, respectivamente.