Isaac Paredes alcanza los 100 jonrones en Grandes Ligas

Isaac Paredes alcanzó una de las marcas más importantes para un pelotero mexicano en las Grandes Ligas al conectar el jonrón número 100 de su carrera, aunque el festejo llegó en una noche amarga para Houston, que cayó 5-1 ante los Piratas de Pittsburgh.

El sonorense escribió una nueva página en la historia del beisbol nacional al convertirse en el jugador nacido en México más joven en alcanzar los 100 cuadrangulares en las Mayores, logro que consiguió con 27 años y 106 días.

Además, el batazo representó su octavo jonrón de la temporada y marcó la primera ocasión en toda la campaña que conecta cuadrangular en juegos consecutivos, una muestra más del buen momento ofensivo que atraviesa con los Astros.

Paredes se convirtió apenas en el cuarto jugador nacido en México que alcanza los 100 jonrones en Grandes Ligas, uniéndose al oaxaqueño Vinicio Castilla (320), al sinaloense Jorge Orta (130) y al sonorense Aurelio Rodríguez (124).

El cuadrangular del mexicano fue uno de los pocos momentos positivos para la ofensiva de Houston, que batalló para generar carreras frente al pitcheo de Pittsburgh y terminó sufriendo una derrota por 5-1.

La jornada también dejó una noticia poco favorable para la representación mexicana dentro de la organización de los Astros. Horas antes del encuentro, Houston colocó en asignación al receptor sonorense César Salazar, quien había formado parte del roster de Grandes Ligas durante las últimas semanas.

Salazar participó en nueve juegos con los Astros y conectó apenas un imparable en 22 turnos oficiales, números que se tradujeron en un promedio de bateo de .056.

El catcher inició la temporada en Triple A y recibió una oportunidad en el equipo grande debido a las necesidades del roster, pero no logró afianzarse ofensivamente durante su estancia en las Mayores.

Ahora, el futuro inmediato del sonorense dependerá del proceso de waivers. Si ninguna organización reclama sus servicios en los próximos días, Salazar regresará a Triple A, donde comenzó la campaña y desde donde buscará una nueva oportunidad para volver a las Grandes Ligas.