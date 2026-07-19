Mundial y Euro: España logra doblete histórico que nadie repite 

La Selección Española vivió una Final épica y cargada de tensión en el Mundial 2026. Frente a una Argentina combativa y con Messi buscando cerrar su carrera con broche de oro, La Roja tuvo que remar contra la corriente durante gran parte del partido.

El título mundial regresa a Europa y corona a una generación que ya había hecho historia en la Eurocopa.

España consigue el segundo título del Mundo. REUTERS

De campeones de Europa a reyes del mundo: la hazaña única de España

Llegando al Mundial 2026 como vigente campeona de Europa, España afrontaba el torneo con la presión de defender su estatus y la ilusión de dar el siguiente paso.

Ahora, tras levantar la Copa del Mundo ante Argentina, La Roja se corona como campeona del mundo y mantiene el trono continental de forma consecutiva.

Es la segunda vez que España logra este doblete mundial-Eurocopa de manera seguida, repitiendo la gesta que ya había conseguido entre 2008-2010, cuando también conquistó estos trofeos.

Y lo más impresionante: es la única selección en la historia del futbol que ha repetido esta hazaña de ser campeona continental y mundial de forma consecutiva en dos ocasiones diferentes.

La racha histórica de España

España cierra este Mundial 2026 con una marca que ya parecía inalcanzable: 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Una racha que abarca Eurocopas, Nations League, clasificatorias y ahora la gloria mundial.

Ninguna otra selección en la historia del futbol ha logrado mantener una invicto tan prolongada.

Esta secuencia refleja no solo calidad técnica, sino una mentalidad ganadora, una solidez defensiva extraordinaria y una capacidad de reacción que ha marcado una era en el futbol internacional.