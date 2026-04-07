¡Tu sueño se puede cumplir! Selección de la FIFA busca DT por Facebook; estos son los requisitos

Una noticia curiosa sacude el mundo del futbol: Montserrat, la nación con menor población entre los 211 miembros de la FIFA, lanzó una convocatoria abierta para encontrar a su próximo director técnico. La selección publicó en Facebook el aviso bajo el título Technical Consultant & Senior Men’s National Team Coach, invitando a entrenadores de todo el mundo a enviar sus candidaturas por correo electrónico antes del 17 de abril.

El puesto va mucho más allá de dirigir partidos. El nuevo DT tendrá la responsabilidad de desarrollar integralmente el futbol en Montserrat, incluyendo la creación de una filosofía de juego nacional, la detección y formación de talentos locales, y la capacitación de entrenadores de la región. Así, se busca un perfil estratégico y técnico capaz de impulsar el crecimiento del deporte en un país con recursos deportivos limitados.

Se busca que el nuevo técnico de Montserrat desarrolle el futbol de su región Montserrat Football Association

En cuanto a los requisitos, los postulantes deben contar con licencia de entrenador reconocida por UEFA, CONMEBOL o Concacaf (preferencia por la PRO) y acumular entre tres y cinco años de experiencia en roles similares. Los interesados deben enviar su información al correo indicado en la publicación antes de la fecha límite.

Esta inusual forma de reclutamiento refleja la creatividad de algunas federaciones pequeñas para atraer talento internacional sin seguir los procesos tradicionales. Aunque es poco común que una selección nacional publique su oferta de técnico en redes sociales, esta iniciativa abre una oportunidad directa y accesible para entrenadores que busquen un desafío profesional único en un contexto diferente.